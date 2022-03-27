曾拿過2座奧斯卡金像獎最佳男主角的美國著名演員西恩潘(Sean Penn)表示，要是即將登場奧斯卡頒獎典禮沒有請烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)線上發言，那他將當場熔毀自己的小金人，讓全場的人們都聞的到。

現年61歲的西恩潘，曾因2003年的神秘河流《Mystic River》米和 2008 年的《自由大道》(Milk)拿到兩個最佳男主角獎，其演技實力有目共睹。他長期關心政治與國際時事，他反對多數戰爭，在2002年公開表明反對美國攻打伊拉克。

西恩潘表示，要是美國影藝學院不願表示對烏克蘭人民的支持，那麼這真是「好萊塢歷史上最骯髒的時刻。」

他說：「相對的，沒有什麼比給澤倫斯基與我們所有人對話機會，更偉大的奧斯卡獎了。但據我了解，他們(影藝學院)沒打算這樣做。」

如果最終影藝學院沒有與烏克蘭總統澤倫斯基有過接觸，西恩潘希望各界廣泛的抵制奧斯卡頒獎典禮。

他繼續說，「到了那一天，我會在公共場合毀掉我的獎座，大家都會聞的到。」

早在去年11月，西恩潘與自己的製作團隊Vice Studios就前往克蘭，籌備拍攝關於烏克蘭東部地區衝突的紀錄片，他與烏克蘭軍方人員見面，也和頓內次克的分離主義分子一起參觀了前線附近的陣地，當時西恩潘的立場就傾向支持烏克蘭。

在全面戰爭爆發後，原本西恩潘希望進入戰地進行拍攝，但是沒有獲准前往，之後團隊退回波蘭，只紀錄到多數難民離離戰爭的畫面。他在波蘭表示，「會盡其所能，幫助烏克蘭人民。」