中央流行疫情指揮中心表示，27日本土確診案例共新增83例，境外移入確診為120例，合計超過200例確診個案。總統蔡英文也呼籲民眾，面對疫情，「全民戒慎不恐慌」，盡快接種三劑疫苗，保護自己也保護他人。此事也在網路上引發網友熱議，許多網友都感到十分傻眼，更有網友忍不住直言，「1922關了耶」。

面對確診案例暴增，蔡英文在臉書上表示，今天全國新增83例本土案例，指揮中心將持續擴大疫調，並宣布特定娛樂場所防治作為，即日起加強各項防疫措施。

蔡英文請大家注意，特定娛樂場所顧客，應接種三劑疫苗；特定娛樂場所從業人員，如第二劑滿三月者，應接種第三劑疫苗；嚴格落實人流總量管制、實聯制與個人健康檢測等防疫措施。

蔡英文說，面對疫情，全民戒慎不恐慌，更詳細的防疫規定，請大家密切注意衛生福利部的訊息。她也再次呼籲，目前國際疫情仍然嚴峻，「請大家務必注意防疫，也要盡快接種三劑疫苗，保護自己也保護他人」。

此事也在PTT上引發網友討論，「BNT拿來啊」、「沒BNT了耶」、「BNT打完了然後呢？」、「第三劑，我要打BNT啊！採購契約訂了嗎？」、「BNT:選我選我」、「AZ無力，莫德納剩不多，BNT打完了，要打什麼」、「等BNT進來再打」、「莫德納也快沒惹吧，高端準備好了」。

還有些網友則說，「1922關了耶」、「超前部署呀，有種宣布4劑呀」、「只要沒有解封時間，第三劑打完也不會結束，三個月到半年就得補第四劑」、「笑死，這跟有沒有打第三劑有關係？」、「反正打了還是要戴口罩哪有差」、「又在講空話，沒打疫苗又沒罰責」、「一定還有下一波，要打幾劑才夠？」、「打完繼續關，世界怎麼跟得上台灣」。