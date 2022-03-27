邱偲琹和牧森參加台北時裝週。（周子娛樂提供）

牧森自認走秀經驗豐富，活動前在花蓮深山野營度假好幾天。（周子娛樂提供）

邱偲琹愛貓，時常帶著愛貓去公園「遛貓」放空散步。（周子娛樂提供）

台北時裝週日前開幕，邱偲琹和牧森受品牌邀請出席走秀，第一次參與時裝週活動的邱偲琹，接到邀請的當下還悠閒地在公園遛著愛貓放空散步，後來煩惱說：「我的身高和模特兒們差很多，他們至少180公分，一想到他們一步的距離，我可能要兩步才跟得上，很擔心自己變成拖油瓶」。

為了彌補身高的不足，她挑了12公分的高跟鞋，在正式上場前又塞了鞋墊，笑說「今天是我這輩子最高挑的一天」。不過地面有貼線纜且高跟鞋過高，讓她走秀過程差點跌倒，驚魂未定的她回後台不禁大喊「太尷尬了啦」。身為貓奴的她，也把愛貓的名字寫在走秀服裝上，假想寵物在她的身邊一樣給她安全感。

牧森在大學曾參與朋友的畢展走秀，自認走秀經驗豐富沒在怕，走秀前幾天還跑去花蓮深山野營好幾天，享受野溪溫泉和大自然。殊不知他在彩排時連續兩次搞錯行徑路線，自責表示「真的太丟臉了，明明比考駕照的路線還要單純，根本是伸展台的三寶」，幸好演出一切順利，他才卸下心中大石。