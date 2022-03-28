美籍牧師薛培德(Barry Shuttler)於1960年來台灣工作，用相機留下珍貴的早年台灣影像，徐宗懋圖文館今年進一步精選其中20幅照片，聯手源鉑資本與AMIS帳聯網路科技公司，推出「老台灣的女性容顏」NFT系列，獨家透過 MaiCoin集團旗下AMIS帳聯網公司自主研發Qubic Creator一站式NFT 發行服務，3月28日面向全球首次公開發行。

徐宗懋圖文館創辦人徐宗懋表示，受到版權法律約束，一般民眾不能任意使用這些作品，在善用最先進區塊鏈技術下，可以讓民眾自由觀賞，希望區塊鏈技術保存與推廣的數位資產，不僅滿足歷史影像的收藏需求，更讓一般民眾也能在感受觀賞頂級作品的心靈滿足之餘，用積極行動與網絡力量，讓歷史影像真正成為社群共有共治共享的人類文明遺產。

區塊鏈象徵著全球互聯網從「用戶生成內容」（User-Generated Contents，UGC）的中心化web2 時代進化到「用戶生成網絡」（User-Generated Networks，UGN）的多中心化web3時代。隨著互聯網資訊科技高速演進，保存人類記憶的手段愈來愈多元，但選擇保存什麼記憶，以及如何發揚記憶背後的文化、經濟與社會意義，在高度分眾與碎片化傳播的社群媒體時代，卻愈發成為挑戰。

源鉑資本創辦人暨執行長胡一天指出，當企業紛紛透過web3技術佈局元宇宙，虛擬世界與實體世界之間的邊界將被進一步打破，人類感知的前沿亦會隨互聯網技術繼續推進。區塊鏈不僅能讓資產數位化，更能讓情感、「記憶」透過社群網絡資產化。

胡一天說，老照片是天生的情感記憶載體，又蘊含著豐富的歷史與文化意義，值得堅持企業社會責任的品牌持續投資。這些成為數位資產的情感記憶，有機會結合人工智能與虛擬實境技術，成為真正令用戶在元宇宙當中流連忘返的行動藝術。

「老台灣的女性容顏」NFT系列將分為四批發行，每批五張照片，首發每張照片限量500份。每批照片將分為五大主題，各由一張照片代表。此次「老台灣的女性容顏」NFT系列的首次發售所得當中，徐宗懋圖文館、源鉑資本及AMIS帳聯網公司亦承諾將捐出其中500份NFT的銷售所得用作公益，盼能喚起更多企業共襄盛舉。