世界最美一、二名都出自韓流K-POP？南韓人氣女子天團「TWICE」在亞洲人氣超高，其中台籍女神周子瑜外型亮眼，憑藉空靈美貌不只收服台韓粉絲，也擄獲全世界網民的心；每年當各大網站評比「全球百大美女」時，子瑜可說是「世界最美」排行榜常勝軍。近日英國媒體舉行「全球最美」票選活動，經過激烈廝殺只剩20名女星入圍，周子瑜不意外名列前茅；然而「BLACKPINK」Jisoo目前排名還在她之前。

英國媒體《努比亞雜誌》（Nubia Magazine）近日舉行票選活動，邀選出「2022世界上最美的女人」，南韓女團入圍的女神僅有3名，分別是，「BLACKPINK」（直譯為「黑色粉紅」，其實無確定中文團名）的Jisoo和Lisa，以及TWICE的子瑜；截至目前為止，Jisoo以30萬票暫時領先，子瑜則是以27萬票緊追其後。

周子瑜目前被Jisoo超車3萬票，支持台籍女神的粉絲快幫子瑜投票。（圖／取自《努比亞雜誌》官網）

近年來子瑜的票選人氣屢次被超車，許多榜單都被BLACKPINK成員攻佔；先前美國電影網站「TC Candler」曾公開今年度的排行榜，子瑜屈居亞軍，冠軍被在全球坐擁超高人氣的BLACKPINK成員Lisa抱走；而在另一個網站「King Choice」中，則由BLACKPINK的Jisoo拿下冠軍寶座。

TWICE2015年10月20日以首張迷你專輯《The Story Begins》正式出道，由由五名韓國成員娜璉、定延、志效、多賢、彩瑛，三名日本成員Momo、Sana、Mina以及一名台灣成員子瑜組成。BLACKPINK則於2016年8月8日以單曲專輯《Square One》雙主打曲《whistle》、《Boombayah》正式出道，由Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa所組成；BLACKPINK目前是Spotify上關注人數最多的女性群體，也是全球YouTube上訂閱人數最多的音樂帳號。

「TWICE」近期曾爆出「周子瑜被消失」事件，不但粉絲動怒，連子瑜母親都發文譴責女兒所屬經紀公司JYP娛樂。22日官方為了滅火，釋出一段周子瑜和TWICE成員娜璉的談心影片，感性的告白讓大批粉絲看了都眼眶濕，也向JYP娛樂喊話「請好好檢討」，說明子瑜仍受台韓大批粉絲擁戴。