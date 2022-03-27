美國印太指揮部司令阿基里諾上將（John Aquilino）周五首度在澳洲受訪，他警告隨著北京的野心越來越大，作風也越來越大膽的情況下，陸攻台的情形真的有可能發生。此外，近期亦有台海衝突相關民調，前空軍副司令張延廷指出，他個人認為，兩岸若一戰，雙方都要付出代價，因此戰事絕不能在台灣本島開打，應在台灣海峽打。

對於阿基里諾上將預警共軍犯台一事，張延廷27日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，他覺得寧可信其有，先加強建軍備戰，因為「勿恃敵之不來,恃吾有以待之」沒有基礎實力，那對方就輕而易舉就能侵犯自己，因此備戰很重要。

對於《美麗島電子報》董事長吳子嘉於26日公布在「解決中國大陸和台灣政治爭議，兩岸最終難免會有軍事戰爭」的部分，民調顯示，有55.9%民眾不同意，35.9%同意。同時，該民調也詢問民眾，「避免被中共統一，每人都該付出一切生命代價甚至犧牲生命」，結果顯示，有48.9%民眾表示認同，44.8%表示不認同。

張延廷表示，兩岸若一戰，雙方都要付出代價，若台海爆發戰爭，那戰場一定要移出台灣，要在台灣海峽打，甚至在大陸，但不能在台灣本島打，因為打仗一定會死人，加上台灣不適合城鎮戰、巷戰，又台灣兵力有限，但火力是可以靠投資來提升的，所以應該要以火力取代兵力。