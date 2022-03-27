上個月，美國一對離奇失蹤的姊妹相約「求死」，他們遠赴全世界第一個實施安樂死合法化的國家－瑞士，瞞著家人、同事謊稱說要出國度假，卻怎麼也沒想到從此天人永隔。突如其來的噩耗讓家屬無法接受，由於死者生前曾發送不明郵件給友人，內容全是錯誤文法，這也讓案情顯得更不單純。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，美國一對姊妹阿穆里(Lila Ammouri)與弗雷澤(Susan Frazier)上個月9日向親朋好友謊稱要去瑞士度假，卻在抵達4天後從此杳無音訊。身邊同事比格拉里(Biglari)坦言自己收到奇怪的郵件，寄件人還是姊妹倆其中一人，信中寫下:「嗨，對於妳需要接受手術感到抱歉，希望你病情好轉。我人在歐洲度假!」由於文法和拼字實在錯的太離譜，她懷疑寄信的另有他人。

比格拉里透露，旅行前兩人狀態上都非常良好，至少表現出來的是這樣，「她們各自工作穩定、事業有成，還有一棟房子，沒有任何說得上非死不可的理由。」據悉她們原先打算去年(2021)8月就要尋求安樂死，不過因為新冠疫情爆發而延誤。

姊妹倆的哥哥阿穆里(Cal Ammouri) 接獲噩耗，對於一夕間失去兩位親人相當錯愕，要求負責人給出交代，他沮喪表示:「我們需要答案…」而妹妹們生前已將財產繼承事宜妥善安排好，身為獨子的他什麼都不明白，聯繫了領事館也得不到回應，而且有關該安樂死診所得資訊受到嚴格保密，恐怕也很難進一步調查。

★生命誠可貴，沒有不能解決問題，退一步想，可為生命找到出路，中時中時新聞網關心您！

諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980