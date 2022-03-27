男人去摩鐵理由百百種，這名男子的理由連網友都看不下去。一名人夫表示跟老婆吵架了，因為老婆發現汽車旅館發票，而他給的理由是，車是僅次於老婆的存在，開到一半發現愛車累了，「去汽車旅館讓車休息沒毛病吧？」。看完男子的理由，網友狂吐槽：「騙肖ㄟ」、「車累了有夠靠北」、「寧願相信世上有鬼，也不願信男人這張嘴」。

「我跟老婆吵架了」，一名人夫在臉書社團《●【爆廢公社公開版】●》發文抱怨：「我真的覺得女人不講道理，大家評評理。昨天跟一個客戶約好去討論工作的事情，但是車開到一半我明顯感覺到我的汽車累了，車對我來說是僅次於老婆的存在，車累了！去汽車旅館讓車休息沒毛病吧？萬一把車累壞了怎麼辦才好？今天發現汽車旅館發票硬要跟我吵？人生真的太難了」。最後更附上愛車照片，證明自己真的很顧車。

眾多網友看完狂吐槽：「騙肖ㄟ」、「車累了有夠靠北」、「寧願相信世上有鬼，也不願信男人這張嘴」、「車休息你也休息，爽嗎」、「小車車找車庫停，大車車找汽旅睡」、「車累了就在停車場休息 幹嘛特地去汽車旅館休息？」、「換老婆帶車跟客戶去汽車旅館休息，你們就不會吵架啦」、「你老婆流汗了，順便去旅館洗澡，這樣也滿合理的」、「我記得數學老師教過，老婆沒有錯，千錯萬錯都是我的錯！老婆做錯，那一定是我看錯！如果老婆真的做錯，那一定是我害老婆做錯！生存模式，你學會了嗎？」。