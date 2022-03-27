2022年台北市長選舉，除民進黨人選尚未確定外，國民黨確定提名立委蔣萬安出馬角逐，民眾黨則派出台北市副市長黃珊珊出馬。前總統陳水扁以自身經驗提醒，台北市長選舉「三腳督」，要注意最後會不會出現棄保，相對比較弱的那一位，可能會被棄保。

陳水扁27日在《三國演議》節目中表示，過去有人說，台北市是所謂的天龍國，那大概是因為他在1998年競選台北市長連任時，做夢也沒想過，會連任失敗。在投票的那一天，根本就沒有準備落選感言，他自信滿滿認為，4年的努力應該可以受到大家的肯定和支持。

陳水扁接著表示，他在台北市長任內，施政滿意度高達76%，但是只拿到46%的選票，意思就是，有3成的台北市民覺得說他做得不錯，但是另外一位候選人是他們願意支持的。

陳水扁指出，從他過去的經驗來看，年底的台北市長選舉「三腳督」，必須要注意的是，最後會不會有棄保的問題；相對比較弱的那一位，可能會被放棄。他舉例表示，1994年台北市長選戰，趙少康陣營也是操作棄保，只是「棄黃保趙」沒有成功，但接下來的台北市長選舉，操作棄保全都成功，縱使你不操作，選民也會自動的去棄保，這是我們必須要注意的。