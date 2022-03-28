32歲男星黃偉晉是男團SpeXial的主唱，近年因主持節目《娛樂百分百》翻紅，與陳零九、邱鋒澤、婁峻碩和賴晏駒組成「五堅情」。近日他在該節目疑稱原住民是「番仔」，被原住民主持的Podcast頻道「親愛的漢人」怒批歧視，對此黃偉晉火大反擊，並還原當天的真實情況，「親愛的漢人」得知有誤會，趕緊發文致歉。

Podcast「親愛的漢人」最近在IG指控黃偉晉在節目《娛樂百分百》的狼人殺單元中，竟當眾說原住民男星潘君侖「番仔很怪」，由於番仔帶有貶抑，黃偉晉被扣上歧視原住民的帽子，罵聲越來越多。

黃偉晉今（27日）在IG限時動態針對此事澄清，表示當時節目的遊戲規定是要用台語講話，加上潘君侖姓潘，所以叫對方「潘仔」，但字幕組可能聽錯導致被翻成「原住民」，結果Podcast「親愛的漢人」在搞不清楚狀況之下發文砲轟，造成部份原住民對他產生反感，忍不住捍衛自身的清白：「你要不要多聽幾次這個影片？我自己就是原住民，我媽也是原住民，我歧視我自己幹嘛？請你還我一個公道哦，我愛原住民欸。」

Podcast「親愛的漢人」稍早之前已在IG貼文向黃偉晉道歉：「由於節目組將黃先生的言論扭曲成對族群偏見的字幕，引起諸多族人觀眾的難過，因此基於影片而進行評論。然在黃先生的澄清之下，確實無族群偏見之言論，而前述文章已造成黃先生的名譽損失，因此向他致歉，既然黃先生並未有這樣的言論，自然原先文章內的指控皆不成立，有所偏頗之處，還望黃先生見諒。」

黃偉晉看完這篇致歉文，留言回應：「希望你再下次針對別事提出指控時，可以先掌握事實再發文，你永遠不知道你不實的指控，會對一個演藝人員造成多大的影響」，並呼籲其他網友停止對雙方的網路攻擊。