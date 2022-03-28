深陷財務危機的中國恒大近日召開復工保交樓工作例會，會上公布集團復工復產的最新情況。截至3月27日，全國要求復工復產項目771個，已復工734個，復工率達95％。其中有424個項目已恢復至正常施工水平，占比55％。全國復工總人數達到15.4萬人。

綜合陸媒報導，恒大在例會上承諾，下一步將繼續強化項目主體責任、盡快恢復銷售，加快工程款項支付，全力保障人力、材料等及時到場，保證項目持續正常施工，不惜一切代價實現向業主保質保量交樓。

此外，恒大旗下車款恒馳5「狠抓質量 確保量產」供應商大會在上海、天津、廣州等地同步舉行。恒馳汽車總裁劉永灼在會上宣布，恒馳5各項工作進展順利，已進入工信部新車公告，預售即將全面啟動，恒馳首批展示體驗中心、銷售中心近期會在天津、上海、廣州等15個重點城市開放。未來3個月狠抓產品質量，一定能確保恒馳5具備極高的品質並在6月22日實現量產。