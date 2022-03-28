瓊瑤隱身在台北東區巷內的紅瓦7層樓獨棟別墅「可園」，占地200多坪的豪宅內坐擁小橋流水、庭院，據估計這棟位於最精華地段的別墅市值高達25億元。近日她將價值不斐的多棵老樹捐贈出去，豪華別墅也決定改建，是東區潮街第2個改建大案，「可園」名字將走入歷史。

「可園」興建至今30多年，當年瓊瑤和老公平鑫濤一手建立影視王國，捧紅了無數巨星，許多膾炙人口的作品也都在可園完成，亦是《燃燒吧！火鳥》、《我是一片雲》等電影的名場景，劉文正、林青霞這些大明星的足跡都在可園出現過。當年瓊瑤、鳳飛飛、作曲家左宏元鐵三角的黃金時期，〈一道彩虹〉是3人的結晶，「可園」門口還曾漆成彩虹門，令影迷至今難忘。

「可園」曾是瓊瑤電影的取景地及大明星駐足的地方。（劉宗龍攝）

當年瓊瑤不愛出門，平鑫濤便把「可園」布置成溫馨的家也兼辦公室；愛看電影的平鑫濤，那個年代除了和瓊瑤共組電影公司，也在別墅內設置視聽室，以便天天在家看電影。瓊瑤從《聚散兩依依》之後，所有的作品幾乎都在「可園」完成，當時改編成電影的《卻上心頭》，內容明快又青春，據說就是瓊瑤在「可園」的臥室裡看電影，看著看著平鑫濤睡到打呼，讓瓊瑤領悟到這就是「幸福的聲音」而產生故事靈感。

「可園」庭院可看到凌亂及倒塌的樹木。（讀者提供）

瓊瑤在《我的故事》中曾寫道：「可園，這不止是一幢房子、一個花園，更是我心靈休憩，不再流浪的保證。」可園的老式建築一直都是建商爭取的目標，幾年前瓊瑤不願都更，如今已改變心意，最後決定與建商合作，這塊200多坪的自購地將改建為電梯住宅大樓。瓊瑤的媳婦何琇瓊證實會以危老重建方案改建。

瓊瑤去年開心秀出親友及粉絲送的生日卡片。（摘自瓊瑤臉書）

為了移植羊蹄甲、火焰木、鳳凰木、桂花、紫荊等5棵樹，建商日前出動50多個人完成這項大工程，由於樹木高大，移動時易碰到東區巷弄內招牌，工人必須將樹根修剪後才搬出得去。談起可園的一花一草一木，瓊瑤心情仍有些不捨，「我把最愛的樹移到美麗的家，因為被修剪過，也不知道能不能存活」。

可嘉（右起）、陳中維、瓊瑤、何琇瓊和可柔，去年在花海中回應大家的生日祝福。（摘自瓊瑤臉書）

瓊瑤2年前大方割愛，將上百條七彩鯉魚捐給陽明山一所學校，「它們現在活得非常好，有更好的空氣和水，我在都市叢林裡，水質不夠好」。如今將大樹搬走，「我年紀也大了，這樣對它們才好，找一個適合它們的生長園地，我的花園不容許它們再生長了，現在想想很自私，當初把它們搬到都市裡」。據知這些樹木已在建設公司的園區，屆時將有揭牌儀式。

4年前，瓊瑤送走結縭40年的老伴平鑫濤，並完成長篇小說《梅花英雄夢》後暫時停筆，因醫生警告她少用眼，因此很少發臉書，熱情粉絲看她很少發文總以為她身體微恙，瓊瑤笑說：「畢竟到這年齡，要我寫書、使用電腦比較吃力，不要擔心我，我身體還好，小毛病有、大毛病沒有。」

瓊瑤的臉書停留在去年4月發的生日文，當時寫道「我現在的生活，就像是一條靜靜的、蜿蜒的小溪，緩緩的、自在的流；流過桃花源、流過百花洲、流過無名山、流過古渡頭。岸邊的小花，在徐徐的清風中搖曳著，告訴我，這自然的美好，枝上的小鳥，在燦爛的陽光下啁啾著；告訴我，時光就像這溪水一樣，不停的流。」

瓊瑤把晚年生活過得自在與隨心所欲，「終於可以為自己而活，以前太多的責任，壓力其實很大」。下個月將過84歲生日，她將如往常的和兒子、媳婦、孫女們一起度過，今年的生日願望？她感性說，「家人在一起就很幸福，人生有健康才有快樂，也希望我的那些樹都能長得很好」，並透露已打完3劑莫德納，只有輕微反應，每天在家也會看電視關注疫情動向。

仍持續創作的瓊瑤，現在大多寫詩及雜記短文，也期待疫情趕快過去，期盼還有機會與粉絲見面、敘舊。大陸去年立案準備將她的經典作《還珠格格》翻拍為《還珠之有一個姑娘》，長篇小說《梅花英雄夢》也有平台想拍成劇集，何琇瓊表示，疫情爆發後暫時停擺，因市場變化和風險大，不會貿然開拍，瓊瑤則笑說「總不能戴著口罩演格格」。