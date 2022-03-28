關於致富，最大的誤解應該是多數人都以為可以靠薪水變有錢，但這是行不通的。即使是律師、醫生這樣的高薪工作，如果不能成為合夥人或自己開業，而是拿寶貴的時間去換錢，也難以致富，因為時間是有限的。

一個老上司曾經提醒我：「太聰明的人反而無法致富，因為永遠會有人給你一份足夠好的工作。」

真正賺到錢的人，都擁有某個產品、事業或智慧財產權的一部分。如果你在科技公司工作，可透過認股，不過，真正的財富通常是自己創業，或是去投資成為公司的小股東創造出來的。

許多人都想要財務自由，但如果你沒有擁有公司的一部分，就很難達到。你還需要被動收入，也就是你去度假、睡覺或退休時仍能幫你賺錢的資產。

想要創造財富，所有權真的很重要。致富之道，沒有任何一個是出賣時間換來的。

我們活在一個槓桿效應無限大的時代，好奇心與求知欲帶來的經濟回報也從未如此高。比起追隨現在賺錢的行業，追隨你真正好奇的知識才是發展事業更好的起點。說也奇怪，你的熱愛會產出只有你或一小群人知道的知識。從自己好奇的知識中發展出興趣，更可能培養出這樣的熱愛。

追求你真正好奇的事物，而不是現在當紅的東西。想想看有什麼是這個社會想要、卻還不知道如何獲得的產品或服務。你要成為能規模化提供這種產品或服務的人，這才是賺錢真正的挑戰。

每個時代都有想要、卻還不知道如何獲得的產品或服務，有很多剛好都跟科技有關。

關鍵在於你如何讓自己擅長這件事？你在等待的一刻，就是當世界有新東西出現、社會需要一套新技能時，唯獨你擁有這套技能的時刻。在這個時刻來臨前，你在推特、YouTube建立品牌，提供免費內容，為自己打響名聲，當然過程中也承擔了風險。但當機會時刻到來，你就可以利用槓桿發揮自己獨特的技能。

槓桿有三大類：第一種是人力，也就是替你工作的人，這是最古老的槓桿，但在現代社會卻不是特別了不起的槓桿類型。

第二種是資本，是20世紀的人用來變成超級富豪的槓桿。從最富有的人身上，你就能看到資本槓桿的效應。

第三種是零邊際成本的產品或服務，這是全新的槓桿，也是最民主的，包括書籍、媒體、電影和軟體；其中軟體或許是力量最強大的，你只需要一部電腦，不需得到任何人的許可。你不需要其他人幫助或提供你資金，就能把你的努力倍數放大。

上個世代的財富是資本創造的，那些成功致富的人就是世界各地的華倫‧巴菲特。而新富階級、新一代億萬富翁則是靠新興槓桿產生的。

新一代的財富，是由軟體或媒體創造的。喜劇演員羅根靠他的播客每年賺進5,000萬到1億美元；以拍攝直播遊戲聞名的瑞典籍網紅PewDiePie，他的頻道收看人數比新聞頻道還多；貝佐斯、祖克伯、佩吉、布林、蓋茲和賈伯斯，這些人的致富槓桿都是以程式軟體為根基。

新型態的槓桿最值得關注的一點，你不需要得到他人的允許，就能使用這些槓桿或靠它們發跡致富。運用人力槓桿，需要有人願意追隨你；使用資本槓桿，得有人拿錢給你，讓你投資或打造商品。

寫程式、寫書、錄播客、推特發文、YouTube分享影片，這些全都不需要得到允許就能使用，這也是這種新型態槓桿相當平等的原因。槓桿從此變得普及，人人皆能使用。

(本文摘自《快樂實現自主富有》/天下雜誌出版)

【內容簡介】「如果有一天我一無所有的醒來，我可以在五到十年內重新致富。

因為致富是一種技能，而且每個人都可以學會。」—納瓦爾‧拉維肯

全民加薪時代來了，但為什麼即使是高薪工作，也不會讓你變富有？

未來五年，有50%的工作技能將被淘汰，但為什麼有人永遠不缺賺錢機會？

數位時代需要一套新的自主富有指南，已是公開的祕密，但只有不怕挑戰傳統思維的人敢去嘗試。矽谷傳奇創投創業家拉維肯不僅抓住了這個祕密，在投資界、新創圈，有許多人都深受他啟發。「如果查理‧蒙格是20世紀的班傑明‧富蘭克林，那納瓦爾‧拉維肯就是21世紀的查理‧蒙格。」百萬部落格版主化身超級鐵粉總結編著拉維肯的智慧，教你善用時代特色成功的所有必備技能。

每翻開一頁，你都有可能遇見心智旅程的新大陸，

徹底改變自己的人生目的和行動想法。

「生命中的所有收益都來自複利，無論是金錢、關係、健康、思考或習慣都是。」

「設定一個較高的時薪來衡量你的時間價值，並捨得花錢買時間。」

「用思想賺錢，不要用時間賺錢，因為時間有更大的用處，用來賺錢太過浪費。」

「訂出優先順序，聚焦在最重要的事。」

「投入不明智的賽局，就算贏了也只能得到愚蠢的獎勵。」

「花時間省錢無法致富，省下時間去創富才能致富。」

「想在人生中獲得平靜，你就不能用非黑即白的二分法來看周遭一切。」

正因99%的努力不會有成果，更要懂如何抓住那關鍵的1%，槓桿出最高的複利效應。

只有新眼光，才能看見另一個世界，還有另一個自己，

新世界充滿機會，但陽光無法照進每個角落，這本書可以幫助你站上最有利的位置。

【作者簡介】納瓦爾‧拉維肯Naval Ravikant

矽谷傳奇天使投資人，也是連續創業家。出生於印度單親移民家庭，從小把圖書館當安親班，憑藉著對學習的熱愛，考進名校就讀，畢業於達特茅斯學院，擁有電腦科學與經濟學雙學位。

曾任職企管顧問集團BCG，後來轉往矽谷發展，於1999年首次創業，成立最早的消費者購物評論網站之一Epinions（後來賣給eBay）。現為全球最大新創募資暨社交平臺AngelList創辦人暨董事長，也是加密貨幣對沖基金MetaStable Capital、提供創業建議也是矽谷最早聚焦服務新創公司的Venture Hacks、投資基金Spearhead等公司的共同創辦人。曾獲頒「年度天使投資人」，投資超過200家公司，包括Uber、Twitter等。

拉維肯在2012年促使美國國會修法改變「JOBS法案」（Jumpstart Our Business Startups Act），新創公司和小型企業從此可以公開向社會籌資，徹底改變了矽谷歷史和未來幾代人的商業進程。

艾瑞克‧喬根森Eric Jorgenson

曾任Zaarly公司合夥人與產品策略員，現為擁有百萬粉絲的財經部落格Evergreen版主，也是播客主、作家，網路公司Magrathea創辦人。

推特帳號：@ericjorgenson，或到ejorgenson.com可查詢他的新計畫。