沒有到訪太魯閣，怎能算來過花蓮呢？太魯閣以鬼斧神工的峽谷聞名，殊不知在峽谷夜幕低垂時，山月村的燈火更叫人難忘。山月村位於太魯閣國家公園內，不同於其他飯店，這裡沒有泳池、健身房、影音劇院等娛樂設施，只有寬廣的草坪、舒適愜意的山林步道，以及天氣晴朗時的滿天星斗，讓旅人在自然裡體驗花蓮的美好；抑或在村裡隨處走走，細看照片牆上泛黃的故事，品味獨特的原民文化。
太魯閣的景色無一不令人驚豔，沿途平緩好走的白楊步道最受遊客青睞，全長約2,100公尺，途中經白楊吊橋、白楊瀑布、峽谷地形以及8 座隧道，景觀豐富。其中水簾洞隧道更被列為臺灣祕境之一，幽暗的隧道內清涼的山泉水傾洩而下，水聲如雷貫耳，氣勢磅礴、美如仙境，讓人不禁讚嘆大自然的奧妙與神祕。
太魯閣山月村
地址：花蓮縣秀林鄉231-1號
電話：03-8610111
時間：全日開放
廁所：有
白楊步道
地址：步道口請於台8 線中橫公路168.6k明隧道進入
電話：03-8691162
時間：全日開放
廁所：有
(本文摘自《花蓮趣》40期)
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