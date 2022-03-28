光復車站以「塑造原始之自然車站」為概念重新打造，運用錯落的柱列呈現編織風格，月臺使用抿石拼貼圖騰，極具原民文化藝術的特色，並保留車站四周的溼地景觀，其中最為人稱道的就是廣達12 公頃的馬太鞍休閒農業園區。

光復車站是中花蓮的交通樞紐，臺鐵各對號列車必停。(圖/花蓮趣)

馬太鞍休閒農業園區從前是阿美族部落的居住地，因長滿樹豆（族語Fata' an）而得名，並以族人特有的生活習性，發展出自成一格的文化。園區內溼地生態豐富，可觀賞蓮花、菱角田，及近百種水生動植物與鳥類、昆蟲。此外還有農場、餐廳、民宿等，提供創新農遊體驗，特別推薦遊客在馬太鞍的生命之圳芙登溪，嘗試原民捕魚技術「巴拉告」，或是種子DIY，享用黑金茶（黑豆）、石頭火鍋，還有特色冰品豆腐乳冰淇淋。另外，馬太鞍自行車道也是能縱遊全區的好選擇，利用緩慢的騎乘步調，發現馬太鞍生態獨特之美。

特色冰品豆腐乳冰棒，推薦必嚐。( 欣綠農園提供)

光復車站

地址：花蓮縣光復鄉大安村中正路一段2-1 號

電話：03-8704143

時間：06:00-23:30

廁所：有

馬太鞍休閒農業園區

地址：花蓮縣光復鄉大全街60 號

電話：03-8701861

時間：10:00-17:00

廁所：有

(本文摘自《花蓮趣》40期)