來到光復，不能錯過一入口就化成沁涼的甜。花蓮觀光糖廠建於日據時期，走過百年，園區內的檜木日式建築群仍保存良好，經整修後提供住宿服務，無論是庭院、客廳、榻榻米或是日式泡澡桶，都彷彿走慢了時光，讓來訪的旅人感受到濃厚的日式懷舊風情。

退役的火車訴說著過去運載甘蔗的輝煌時光。(圖/花蓮趣)

漫步在糖廠，猶如讀著地景建構的歷史故事，高聳的糖廠煙囪、退役的火車頭、花蓮糖廠燙髮部，還有曾在電視劇《比賽開始》入鏡的阿嬤照相館，都訴說著早期糖廠蓬勃發展、人才濟濟的盛況。若想了解更多糖廠的故事，可參加花糖奇幻學院付費的環境教育系列課程。園區裡除了必吃的古早味冰棒，街邊的葉記香腸、原住民特色的阿嬤餐廳以及主打義式料理的啄木鳥的家WPCASA，多元的飲食選擇讓糖廠除了甜，又增添更多味覺的刺激與饗宴。

糖廠招牌紅豆冰必吃。(圖/花蓮趣)

來到光復遠遠的看到高聳的煙囪，就知道糖廠到了。(圖/花蓮趣)

花蓮觀光糖廠

地址：花蓮縣光復鄉糖廠街19 號

電話：03-8704125

時間：08:00-20:00

廁所：有

(本文摘自《花蓮趣》40期)