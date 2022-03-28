富里車站在2017 年以「大地的穀倉」的全新姿態復出，米白色的外觀呼應周遭的田野與山巒，讓建築收斂為地景的一部分，而這座低調簡鍊的「米倉」，更在同年的香港建築師學會兩岸四地建築設計大獎中，獲頒專業類組「運輸及基礎建設項目」銀獎（金獎從缺）。位於花蓮最南端的富里是臺灣最富盛名的米鄉之一，除了田園景致，還有一項特色景觀──羅山遊憩區的泥火山，其噴出的泥漿中不但含有瓦斯，同時帶有鹹味，因此當地人稱之為「鹽坪」。
憑藉著得天獨厚的地景，羅山居民發展出特色小吃「泥火山豆腐」：將泥漿取回靜置一天，待水與泥分離沉澱，上頭清澈的泉水就是天然滷水，可取代石膏讓豆漿凝結，成型的豆腐雖佈滿坑洞，但口感卻是軟嫩紮實，洋溢著未經雕琢的濃郁豆香，嚥下的不只是樸質的美味，亦是當地耆老智慧的結晶與寶藏。
羅山遊客中心
地址：花蓮縣富里鄉9 鄰東湖39 號
電話：03-8821725
時間：08:30-17:30
廁所：有
富里車站
地址：花蓮縣富里鄉富里村車站街56號
電話：03-8831771
時間：06:00-23:30
廁所：有
(本文摘自《花蓮趣》40期)
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