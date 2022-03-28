富里車站在2017 年以「大地的穀倉」的全新姿態復出，米白色的外觀呼應周遭的田野與山巒，讓建築收斂為地景的一部分，而這座低調簡鍊的「米倉」，更在同年的香港建築師學會兩岸四地建築設計大獎中，獲頒專業類組「運輸及基礎建設項目」銀獎（金獎從缺）。位於花蓮最南端的富里是臺灣最富盛名的米鄉之一，除了田園景致，還有一項特色景觀──羅山遊憩區的泥火山，其噴出的泥漿中不但含有瓦斯，同時帶有鹹味，因此當地人稱之為「鹽坪」。

從羅山遊憩區的羅山大魚池，可遠眺羅山瀑布，景致清幽。(圖/花蓮趣)

憑藉著得天獨厚的地景，羅山居民發展出特色小吃「泥火山豆腐」：將泥漿取回靜置一天，待水與泥分離沉澱，上頭清澈的泉水就是天然滷水，可取代石膏讓豆漿凝結，成型的豆腐雖佈滿坑洞，但口感卻是軟嫩紮實，洋溢著未經雕琢的濃郁豆香，嚥下的不只是樸質的美味，亦是當地耆老智慧的結晶與寶藏。

羅山當地農家手作泥火山豆腐，全臺獨有。(圖/花蓮趣)

羅山遊客中心

地址：花蓮縣富里鄉9 鄰東湖39 號

電話：03-8821725

時間：08:30-17:30

廁所：有

富里車站

地址：花蓮縣富里鄉富里村車站街56號

電話：03-8831771

時間：06:00-23:30

廁所：有

(本文摘自《花蓮趣》40期)