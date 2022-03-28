星座專家唐綺陽分享3／28～4／3星座運勢，水星趨近太陽，牡羊座容易成為話題人物，吸引眾人關注，事情是否做好也容易被放大檢視，此外，金星在水瓶座衝刺，導致自我感覺不太良好。從這一周開始，金星和土星有合相，12星座在社交領域中，可能會感到挫折，面對批評指教，無須過度自責，當心遇到以自我為中心的人。

本周還有火星及土星也在合相的入相位當中，表示每個人會為責任義務而忙碌，再者，酸民、網路亂象問題，值得多加關注。木、海也將入相位，身心靈界、受難者、慈悲人士成為焦點。木星快跑20-21度，出生星盤有行星20-23度者，將有放大的能量，凸顯與「癮」相關的問題，應多加當心、避免酒駕。

重要星象：水星趨近太陽，金星水瓶衝刺，火、土將合相，木、海將合相，木星快跑20-21度。

【工作注意：雙子、獅子、天秤、雙魚】

雙子：按部就班別著急，好好把事情完成

獅子：尋求專業人士協助，該花的錢要花

天秤：過去的努力即將迎來收穫

雙魚：收到許多指令，或遇到強勁對手

【桃花注意：巨蟹、處女、天蠍、摩羯】

巨蟹：展現親切與智慧，桃花機會多

處女：電力滿天飛，有兩情相悅的發展

天蠍：容易因不熟悉而心生排斥

摩羯：機會來自工作，或常有連結的人

【財運注意：金牛、水瓶】

金牛：可多方嘗試、平均分配理財管道

水瓶：適合處理與銀行相關的事宜

【健康注意：牡羊、射手】

牡羊：建議健康檢查，找出不對勁的原因

射手：避免太過忙碌，無限制的消耗自己