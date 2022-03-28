「求救！男朋友在關鍵時候軟掉怎麼辦？」、「我覺得我男朋友好像陽痿了」……這些煩惱是Dcard或不少熱門年輕人論壇上的熱門討論話題。其實，性生活的和諧美滿在情侶之間扮演著重要的角色，而現實世界中年輕人的陽痿比例並不在少數，但許多男孩礙於面子問題，常自行服用偏方，最後卻愈補愈大洞！對此，中醫師表示，其實年輕人較少有慢性疾病，只要調整體質、對症下藥便能改善，在治療同時，還能同時揪出其他潛在疾病或生活不良習慣，避免演變成嚴重的疾病發生。

●男性陽痿根據成因 臨床上可分4大類型

勃起功能障礙，過去大多發生於年紀稍長、或有慢性疾病的年長者，不過現在許多年輕男性因生活忙碌、勞累、壓力大，當中不乏20歲到30歲男子即有此困擾。中醫師黃慶雲表示，性功能障礙包括腎氣虧虛，不能勃起、陽痿與早洩的問題。所謂「陽痿」，是指陰莖無法勃起，或是勃起軟Q而不硬，連插入都有困難。臨床上共分4大類型：

▸青少年15至18歲：縱慾過度、陽氣大失，造成後遺症。

▸成年男性30至40歲：壓力太大、過度勞累，引起性慾減退、勃起無力。

▸50歲以後的中老年族群：體力精力走下坡，五臟六腑退化，引起陽痿。

▸慢性病等引起：因慢性病或其他藥物服用，導致不能勃起或勃起不全。

陽痿發生成因有別，中醫認為陽痿與「腎氣不夠」、「腎水不足」息息相關，腎氣充足可溫暖脾胃，加速新陳代謝，使男性性功能活躍。而中醫則會根據個別體質對症調理，青少年首重戒斷不良惡習慣鎮，補先天腎元；中年男性多半壓力導致，以補腎活血為主；中老年族群因身體走下坡，會合併治療脾胃，增強免疫力與體力。

●如遇陽痿、早洩症狀切莫拖延 應積極尋求治療

此外，男性如果忽然射出或不到2分鐘就射精，稱為「早洩」。黃慶雲提醒，很多男性誤以為早洩只是一時表現不好，會隨著時間改善，其實越拖延就會越難治療，建議應及早就醫。

分析早洩的原因，黃慶雲認為，現代人工時長、壓力大，使得心脾兩虛而致早洩，加上KTV夜唱、酒吧文化，習慣熬夜不睡，作息不定使得心理因素影響生理反應；此外，網路交友、約會軟體誘惑多，有些人甚至才讀高中就已初嘗禁果或手淫過度，種下早洩禍根。

治療早洩問題，中醫以固精關、鎖精門、強化腎氣和疏肝活血為要。使用「紫河車補元湯」滋陰降火，補回流失的精氣神，解除早洩困擾；通常這類患者治療1個月後，精力方面便能明顯改善，能「一柱擎天」，小情侶間感情更好，而不用在床上生悶氣。

黃慶雲強調，男性有陽痿、早洩等狀況需及早就醫，切莫拖延；同時建立規律的生活作息，找到紓壓方法，少碰菸酒也少吃寒性、生冷食物，就能再展雄風。