科學家發現了，在子宮內膜異位症（Endometriosis）與某類型的卵巢癌（ovarian cancer）之間，存在一條基因連結以及可能的因果關係。雖然子宮內膜異位症患者罹患癌症的絕對風險仍然非常低，但是這些重疊的基因標的可以幫助研究人員們，在未來更了解並且治療這兩種疾病。

●常見女性疾病

子宮內膜異位症是一種很常見且眾所周知診斷不足的疾病。它發生於當類似於子宮內膜的細胞長在身體的其他地方時，有時會造成疼痛或不孕。與其他女性疼痛狀況相似，子宮內膜異位症過去都被醫學界忽視，而由於這項阻礙，我們仍然對其所知有限，包括它是如何發生的。

最近的研究認為，子宮內膜異位症擁有著一個強烈的基因成分，通常集中在家人間。流行病研究也顯示說，子宮內膜異位症很有可能在生命後期發展成卵巢癌。

澳洲昆士蘭大學（University of Queensland, Australia）的分子生物學家莎莉·莫塔克博士（Sally Mortlock）解釋：「我們並不是想要讓有子宮內膜異位症的女人們擔心，而是我們想要讓她們意識到並知道，這項研究的目的是要藉由了解兩個疾病間的基因連結，來增加對這些疾病的了解。」

●尋找關係

為了進一步調查這兩種疾病間的關係，澳洲的研究人員從多個全基因組關聯分析（genome-wide association studies）中收集了數據。

最終，他們發現在女性 DNA 中有 19 個基因點似乎會容易造成子宮內膜異位症，同時也會容易造成上皮性卵巢癌（epithelial ovarian cancer，EOC）（這是會在卵巢外壁發展出的那種）。

莫塔克博士說：「整體而言，研究預估說，76 位女性中，有 1 位在生命當中有罹患卵巢癌的風險，而擁有子宮內膜異位症將這個機率增加到 1/55。」

我們還不知道如何預測，哪一位子宮內膜異位症病人更有機會發展成卵巢癌，但是莫塔克博士最近的研究給了我們一些線索。

這項研究使用了許多基因組資料，這些資料來自許多大型與近期的、關於子宮內膜異位症以及 EOC 的綜合分析。然而，不像過去的研究，研究作者們能夠因果性地將子宮內膜異位症的遺傳成分與某些類型的卵巢癌連結在一起。

●基因連結

簡單來說，這表示研究人員發現，與子宮內膜異位症有關的基因，促使了組織的發展，而這組織增加了罹患卵巢癌的風險，但反過來並不是如此。

根據研究作者說，這個方向性指示說，子宮內膜異位症與 EOC 在生物上是相關的，而且「遺傳變異在子宮內膜異位症上的影響，很有可能造成本研究中所強調的變異在 EOC 上的影響。」

由子宮內膜異位症與 EOC 共享的基因區可以幫助專家們理解出，什麼機制正驅動這項因果關係，以及什麼生物途徑可能會導致風險。這樣的研究能夠替兩種疾病提供可能的藥物目標與治療選項，停止它們持續發展下去。

舉例來說，在目前的研究中，研究人員在已知的激素反應基因所寄宿的區塊，發現了一些共同的遺傳變異。這表示說，控制激素可能能夠幫忙阻擋子宮內膜異位症與一種稱作透明細胞卵巢癌（clear cell ovarian cancer，CCOC，與長在子宮外部的異常組織有關連）的 EOC 之間的因果途徑。

研究作者們註記說，對共享於子宮內膜異位症與 CCOC 的某些遺傳變異而言，細胞黏附途徑「非常豐富」。這表示說，子宮內膜異位症病變附著於組織上的能力，可能是這兩種疾病發展非常重要的一部分。

●其他相關疾病

相似地，子宮內膜樣卵巢癌（Endometrioid ovarian cancer，ENOC）也跟子宮內膜異位症有關聯，而最致命的人類癌症之一，且幾乎沒有可預測生物標記的極惡性漿液型卵巢癌（high-grade serous ovarian cancer，HGSOC），也跟子宮內膜異位症有關聯，雖然程度比較低。

有些在本研究中辨識出來，作為子宮內膜異位症與 EOC 的遺傳標記，也與其他生殖疾病共享，像是多囊卵巢綜合症（polycystic ovary syndrome）與子宮肌瘤（uterine fibroids）。

因此，研究作者們懷疑，「對生殖系統與內分系系統的發展和控制上很重要的潛在途徑如果被擾動的話，可能會使得女性容易罹患各種疾病」，這取決於它們的遺傳與環境風險因子。

子宮內膜異位症本身並非癌症，但是這幾年以來，研究人員將子宮內膜病變轉移、散播、入侵以及損壞組織的方式與癌症細胞作了比較。有些案例研究甚至顯示說，在非常少見的情況下，子宮內膜病變可以轉變成惡性組織。

當提及對子宮內膜異位症的了解時，我們仍然還有很多需要探索的路。但是，像這些的遺傳研究可以幫助專家們削減在他們面前的無數選項，將未來研究推向正確的方向。