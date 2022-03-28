癌症的早期診斷是提升病患後期存活率的關鍵，因癌症在晚期轉移階段較難以手術切除根治，且容易產生抗藥性機轉。然而，並非所有癌症皆能在早期被診斷，大多因癌症初期無明顯症狀而錯過治療的黃金時期。美國加州大學聖地亞哥分校（UCSD）的摩爾斯癌症中心（Moores Cancer Center）近期刊登於 Nature Communications Medicine 期刊的文獻指出，研究團隊已研發出透過檢測血漿裡的細胞外囊泡（extracellular vesicles, EVs）內的蛋白，可成功診斷出 95.5% 的第一期胰臟癌與 74.4% 的第一期卵巢癌。

●難以早期診斷，導致存活率不高的胰臟癌

目前可透過早期診斷而治癒的癌症包含子宮頸癌、乳腺癌、結腸癌等，然而胰臟癌卻因初期病症不明顯，只有 5% 的胰臟癌能在早期被診斷出，也僅有 10% 的胰臟癌能及時進行腫瘤切除手術。由於大多胰臟癌病患在初次診斷時已為癌症末期，無法以手術根除、其他治療方式效果也不佳，導致十年存活率（10-year survival rate）僅約 1 %，可說是預後最不佳的癌症之一，也是唯一一種發病率與死亡率都同時增加的癌症。

●新癌症診斷法：透過 AI 分析細胞外囊泡（EVs）中腫瘤蛋白

癌細胞會透過釋放細胞外囊泡中的腫瘤蛋白至血液循環系統中，作為細胞間傳遞訊息的網路，為癌細胞的關鍵因子。UCSD 癌症中心的研究團隊首先利用高導電雙電泳平台的交流電動力學（ACE），純化受試者血漿中的細胞外囊泡，再運用人工智慧（AI）的機器學習開發出演算法，以辨識並分類細胞外囊泡中的生物標記物蛋白。此方法可分別檢測第一期與第二期的胰臟癌、卵巢癌與膀胱癌，並預測腫瘤未來進程與轉變。

●可檢測出 95% 的早期胰臟癌，比液態活檢更精確、有效

本研究的共同作者 Scott M. Lippman 醫學博士指出，細胞外囊泡檢測用於檢測早期胰臟癌的效果表現最為亮眼，精確度是多癌症液態活檢（liquid biopsy multi-cancer detection tests）的五倍。

液態活檢通常用於監控癌症治療效果與疾病復發與否，但由於假陽性率高，用於早期疾病篩檢常有對健康人體產生傷害的風險。

根據本研究的結果，透過分析血漿中細胞外囊泡內的蛋白，可診斷出 95.5% 的第一期胰臟癌、74.4% 的第一期卵巢癌與 43.8% 的膀胱癌，且都具超過 99% 的特異性，顯示這項技術可用於早期癌症檢測的潛力。若此檢測法在未來受到更多研究證實，將有望成為胰臟癌與其他難以早期診斷癌症的新型診斷方式，幫助病患儘早進行相關治療以提升整體存活率。