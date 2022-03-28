網友分享掃墓發現墓地被鑽孔，懷疑是否有人想盜墓，不過有內行的網友表示那是讓墓地通氣、排水用的。（翻攝臉書《●【爆廢公社】●》）

墓地被鑽孔，難道是有人要來盜墓？一名網友分享，清明節即將到來，利用假日與家人提前掃墓，結果發現墓地被鑽多個不明小孔，懷疑有人想要盜墓，因此用蠟將洞封起來。不過有專業的網友一看大喊「完蛋了」，因為那是讓墓地通氣、排水用的孔洞，被封起來後，「阿公晚上就託夢要你燒一台除濕機給他！」。

一名網友在臉書社團《●【爆廢公社】●》發問：「請問今年掃墓發現墓地被鑽孔，有沒有可能是盜墓者行為呢？鑽孔用金屬探測器看看是否有值錢的東西？紅色的地方是我們先用蠟燭把洞補起來」。

不少網友直言：「這墓是葬骨灰罐的，撿過骨的了，沒有值錢的東西了好嗎！盜墓有這麼不專業嗎？」、「這個已經『撿金』過了不會有人去盜墓的！！」，更有內行的網友一看直呼：「完蛋了！排水排氣的你給它封起來，你不怕你祖先淹死？！」、「上面比較乾淨的是通氣用的，還有對不準有铣跑掉的痕跡，下面比較髒排水的，而且有段時間了。」。

「妳想太多了，應該是親屬發現裡面積水，找人鑽孔打洞幫助排水，現在都火葬不能有任何物品，盜墓別想太多反而是白鐵門可能會被偷而已⋯⋯兩孔一孔排水一孔排氣，一高一低，低的你可以看到水痕，明顯有水有濕.....」、「若把洞填滿，阿公晚上就託夢要你燒一台除濕機給他！」、「其實我感覺你可能會收到祖先的托夢，最近都在下雨你把那個排水孔封起來他準備要泡在水裡了！」。