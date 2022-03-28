F1沙烏地阿拉伯吉達站正式開跑，賽前因當地儲油槽遭恐怖攻擊，一度讓只有距離12公里的賽道面臨危機，不過最後官方仍繼續這場賽事，在這總長度第二長的吉達賽道中選手們進行夜賽激烈對抗，最後紅牛車手維斯塔潘(Max Verstappen)在最後關頭奪冠，7屆車王漢米爾頓(Lewis Hamilton)僅第10、大陸車手周冠宇第11。

VERSTAPPEN WINS IN JEDDAH!! 🏆



Leclerc finishes just behind in second, Sainz takes third#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/FaAhZ5w0v6 — Formula 1 (@F1) March 27, 2022

法拉利車手勒克萊爾在首站巴林站奪冠，此次排位賽取得第2，在這次50圈的競速中他幾乎一路保持領先，不過上次緊要關頭出局的年度車王維斯塔潘討回顏面，在最後2圈一舉超過勒克萊爾奪冠，而獲得大量關注的漢米爾頓在排位賽僅拿第15，所以這次正賽討不到太大優勢，最後以第10名告終，大陸車手周冠宇則拿下第11。

這次阿拉伯吉達賽道難度相當高，在去年12月才剛打造完畢，全長約6.174公里，在目前所有F1賽道長度排第二，整個過程將經歷27個彎道，更困難的是這次比賽在夜間舉行，對車手們的視野和技術都是極大挑戰。而7屆車王漢米爾頓坦言今年賓士車隊的硬體技術不佳，導致車子與其他車隊相比屈於弱勢，巴林站他拿下第3，這次則落到第10。

The points scorers in our second race of 2022 👀#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/HNYOi09t76 — Formula 1 (@F1) March 27, 2022

最後19位車手全部排名出爐，紅牛維斯塔潘居冠、法拉利勒克萊爾第2、法拉利塞茲(Carlos Sainz)第3、紅牛培瑞茲(Sergio Pérez)第4，紅牛車隊拉下賓士，在這次比賽討回顏面，而第5是賓士新進車手喬治羅素(George Russell)、第10賓士漢米爾頓、第11愛快羅密歐周冠宇、第15是周冠宇的隊友波塔斯(Valtteri Bottas)、第19是日本角田裕毅。