烏克蘭總統澤倫斯基在今天播出的專訪中表示，烏國已準備好就烏俄停火協議中的「中立國」條款進行討論，不過須有第三國保證，且相關條款須經公投同意。

在長達90分鐘的視訊訪問中，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）全程以俄語告訴數間俄羅斯獨立媒體：「我可以理解談判項目中的這一點，我們正進行討論，仔細研究這個問題…我們已準備好討論安全保證、中立國地位、去核化等問題。」

澤倫斯基痛批，俄軍入侵行動對烏國的俄語城市造成巨大破壞，且這場戰爭引致的損失較俄國入侵車臣（Chechnya）時更加嚴重。

另一方面，俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構（Roskomnadzor）今天嚴正警告，國內媒體一律不得報導澤倫斯基訪問內容，且當局已開始針對先前曾經訪問烏克蘭總統的俄媒進行調查。

該機構在社群媒體與官網發文指出，多個俄媒曾經訪問澤倫斯基。俄國檢方也稱，將就報導提及內容與報導刊登的合法性提出法律意見。（譯者：施施）1110328