知名素食食品製作大廠「谷王食品」位於嘉義縣民雄鄉豐收村的倉庫，今凌晨突然起火燃燒，嘉義縣消防局獲報出動多個分隊人車前往搶救，接近4點前火勢已獲得控制，初步了解燃燒面積約500平方公尺，無人受困。
由於第一時間凌晨3點3分獲報火勢就相當猛烈，有民眾從數公里外就看到火勢、濃煙竄天際，據到場的消防人員表示，起火時廠內並未有人員在作業，但第一輛消防車抵達時，倉庫已全面燃燒，加上內部和一旁疑似還有柴油、鍋爐等製作器具，狀況一度危急，所幸火勢在半小時左右獲得控制，至於起火原因有待調查。
知名素食食品製作大廠「谷王食品」位於嘉義縣民雄鄉豐收村的倉庫，今凌晨突然起火燃燒，嘉義縣消防局獲報出動多個分隊人車前往搶救，接近4點前火勢已獲得控制，初步了解燃燒面積約500平方公尺，無人受困。
由於第一時間凌晨3點3分獲報火勢就相當猛烈，有民眾從數公里外就看到火勢、濃煙竄天際，據到場的消防人員表示，起火時廠內並未有人員在作業，但第一輛消防車抵達時，倉庫已全面燃燒，加上內部和一旁疑似還有柴油、鍋爐等製作器具，狀況一度危急，所幸火勢在半小時左右獲得控制，至於起火原因有待調查。
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