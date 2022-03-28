知名素食食品製作大廠「谷王食品」位於嘉義縣民雄鄉豐收村的倉庫，今凌晨突然起火燃燒，嘉義縣消防局出動多輛人車前往灌救。（呂妍庭攝）

知名素食食品製作大廠「谷王食品」位於嘉義縣民雄鄉豐收村的倉庫，今凌晨突然起火燃燒，嘉義縣消防局出動多輛人車前往灌救。（呂妍庭攝）

知名素食食品製作大廠「谷王食品」位於嘉義縣民雄鄉豐收村的倉庫，今凌晨突然起火燃燒，嘉義縣消防局出動多輛人車前往灌救。（呂妍庭攝）

知名素食食品製作大廠「谷王食品」位於嘉義縣民雄鄉豐收村的倉庫，今凌晨突然起火燃燒，嘉義縣消防局獲報出動多個分隊人車前往搶救，接近4點前火勢已獲得控制，初步了解燃燒面積約500平方公尺，無人受困。

由於第一時間凌晨3點3分獲報火勢就相當猛烈，有民眾從數公里外就看到火勢、濃煙竄天際，據到場的消防人員表示，起火時廠內並未有人員在作業，但第一輛消防車抵達時，倉庫已全面燃燒，加上內部和一旁疑似還有柴油、鍋爐等製作器具，狀況一度危急，所幸火勢在半小時左右獲得控制，至於起火原因有待調查。

消防人員抵達時，倉庫已全面燃燒。（嘉義縣消防局提供／呂妍庭嘉義傳真）