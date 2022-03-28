【愛傳媒藺奕專欄】都說虎父無犬子，但我承認我家狗勾是俗仔。

兩頭母鵝橫在前面，就像兩輛俄軍坦克。她其實不笨，也不躁進，先溜進旁邊青草地，找到鴨糞把全身塗抹一遍，她懂得「迷彩」戰術極可能是小時候從浪狗浪貓野戰經驗學來的。

當她小心翼翼潛入母鵝的陣地，卻犯了一個戰場上常見的致命錯誤：沒有做好偵蒐工作，她們並非無端出現在這裡，不遠處一巢鵝蛋就快孵化了，剛孵化的小鵝在第一眼看到的動物視同母親，是謂「印刻效應」，此刻，所有母鵝都來這裡碰碰運氣，這可是攸關名節的事情，面對外界可能的入侵，絕對是一寸山河一寸血。

結局當然是狼狽的落荒而逃，所幸，慌亂之中沒有忘記我的教誨，打不過時趕緊落跑，女鵝啊，千萬記得別朝我的方向跑，一人做事一人當，美丁做事美丁當，小叮做事小叮噹哦！

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

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