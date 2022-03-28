藥華藥（6446）27日半夜發布新聞稿指出出，該公司於2020年因AOP違約向國際商會（ICC）提請仲裁請求AOP賠償約20餘億歐元，最新進度是AOP反請求60億歐元（新台幣1,890億元）。

藥華藥表示，這是AOP天價濫訴，意圖擾亂台股市場秩序。

官司風波再起的藥華藥之前瑞士、奧地利、德國、美國均已判決 : 藥華藥免賠AOP 1.42億歐元，並撤銷專利移轉的限制，案件全數終審定讞。

藥華藥表示，這次AOP再提反請求，用部分舊事證來提出新要求，而且求償金額是上次的42倍，是意圖用漫長的國際法律戰來困住公司新藥發展。

藥華藥執行長林國鐘說，AOP求償的天價金額，約當為台灣上市上櫃生技產業九年加起來的淨利總額、或一整年的總營業額，其合理與否、公道自在人心，但「不要勒索台灣的投資人」。

公司委任律師則強調，尚未收到AOP繳交裁判費的證明，目前反請求部份尚屬不合法，將依仲裁流程於既定時程內向ICC提出答辨。

此外，由於AOP以自行認定之價格強加要求藥華藥接受並以拒付貨款做為手段，故雙方今年開始已經議定「現金交易」，公司收到AOP的貨款之後，才會出貨，兼具保障相關病人的人道立場與股東權益。