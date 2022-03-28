阿富汗的7個鄰國，包括：俄羅斯、中國、伊朗、巴基斯坦、塔吉克、土庫曼、烏茲別克，本周四將在中國召開第三次阿富汗鄰國部長級會議。俄羅斯外交部長拉夫羅夫將率俄羅斯代表團出席會議。香港《南華早報》報導，外界關注，中俄外長王毅和拉夫羅夫見面，是否將談及中俄軍事聯盟議題。

阿富汗鄰國外長會之前已經召開過2次，參與的國家包括中國、巴基斯坦、伊朗、塔吉克、烏玆別克、土庫曼，還有俄羅斯。首次會議由巴基斯坦外長主持，俄羅斯並沒有參加，第二次會議由伊朗外長主持，俄羅斯第二次才參加。今年是第三次，將在安徽屯溪舉行。

據俄羅斯駐華大使館官方微博日前公布的消息，本次會議將為討論協調向阿富汗提供人道主義和社會經濟援助的地區努力，以及就防範來自阿富汗境內的恐怖主義蔓延和販毒威脅進行「對表」提供良好機遇。

會議期間，計畫舉行阿富汗鄰國外長與塔利班運動代表團的對話，以及阿富汗問題「三方」擴大會議特別代表（俄羅斯、中國、美國和巴基斯坦）的例行會議。