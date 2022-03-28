本土疫情拉警報，各縣市多點爆發，中央流行疫情指揮中心昨公布共增83例本土病例，另有境外移入確診120例。對此，藍委蔣萬安表示，能否守住這一局，未來幾天將是關鍵，並呼籲政府必須及早確定戰略方向，預先做好準備。

針對本土疫情再起，蔣萬安昨（27日）在臉書發文表示，83起本土確診案例，創下自去年6月7日後的新高，能否守住這一局，未來幾天將是關鍵，目前社區的染疫風險增加，大家如果尚未接種3劑疫苗，能打就盡快去打，守護己身及家人的健康安全。

蔣萬安稱，自己也要向所有背負重擔、默默付出的防疫英雄們說聲「大家辛苦了」，2年來漫長的防疫過程，如果沒有大家堅守崗位在前線作戰，台灣絕對無法像現在一樣安心生活。

此外，蔣萬安強調，鄰近的香港、日本和韓國，確診數字急遽攀升，國際疫情仍然不見降溫，面對一波接一波的病毒侵襲，在這場防疫持久戰中，如何在「清零」和穩定民生經濟間取得平衡，甚至最終「流感化」與病毒共存，政府必須及早確定戰略方向，預先做好準備。面對這次的挑戰，大家同心協力一定可以平安度過，「大家加油、台灣加油」。