新冠肺炎本土疫情升溫，基隆市警局、小吃店相關群聚越燒越大，而市長林右昌目前仍在居隔中，他昨(27日)深夜在臉書透露，陸續接到衛生局通知二信高中及警市刑大數起確診案例，讓他「一夜難眠」，心想學校的風險必須堵住，一定要在周一上學前就處理完畢，否則學生上課後將更為棘手，因此當天上午就召開防疫視訊會議，並且做了2個重大決定。

林右昌指出，召開防疫視訊會議時，做了2個重大決定，第一，警察局上到局長，下至司機、工友，全員採檢，並在一天內完成；第二，二信中學所有師生全校召回進行採檢，全校停班不停課10天；他說，這是一個很困難的決定，因為基隆市不是雙北市，醫療與檢驗量能有限，更何況從來沒有在一天內完成這麼多檢驗的經驗，但如果不這樣擴大篩檢，可能難以阻擋病毒的擴散，雖然困難，仍必須排除困難完成這項任務。

林右昌透露，自己也致電給衛生福利部長陳時中，告知基隆市將採取的措施，也請他派王必勝醫師給予指導，也致電給警政署長陳家欽，請求萬一有更多員警爆量確診的話，中央能夠全力支援警力，當一切準備就緒後就全力啟動。

最後，林右昌表示，感謝二信中學林立校長與全體師生的支持配合，雖然只有短短幾個小時的時間處理，但大致順利。但要抱歉的是因為事出緊急，讓很多家長在祥豐街與立德路大排長龍等著接孩子。請家長們多多見諒，這不得不的措施，是為了將風險降到最低，為了學校跟孩子的安全與健康，請大家多包涵！最後要感謝衛生局以及所有醫療院所與檢驗人員的辛苦配合，完成了一項困難的工作。