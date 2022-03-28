大都會投手薛爾瑟在春訓中繼。（路透）

紐約大都會兩位大投手罕見同一天登場！28日熱身賽對戰紅雀，先發登板的是兩屆賽揚獎得主狄葛朗（Jacob deGrom），狄葛朗3局送出5次三振，接著中繼上場的是3屆賽揚獎得主薛爾瑟（Max Scherzer），薛爾瑟直接投完剩下的6局，送出7次三振，終場大都會以7比3擊敗紅雀。

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大都會兩天前就預告這會是一個「超級星期天」（美國時間27日），因為他們要把兩位王牌投手同時放上來，而且只用這兩人而沒有出動牛棚。投手教練海夫納（Jeremy Hefner）表示：「當我向薛爾瑟提出這個主意，他願意把剩下的比賽全吃完。這對於球迷來說是多麼棒的午後，可以在同一場比賽看到狄葛朗與薛爾瑟，很可能是僅此一次的場面。」

總教練修瓦特（Buck Showalter）賽後說：「這很好玩吧？或者是很獨特？」依照修總的規劃，狄葛朗是1號王牌，被安排擔任4月8日開幕戰先發投手，第2戰則由薛爾瑟輪值。兩人都是主力先發投手，例行賽開打之後肯定沒機會再看到兩人同一場登板。

薛爾瑟維持一貫的強大續航力，即使中繼上場仍用掉90球，他說：「這是最重要的事，我投完6局結束比賽。」狄葛朗狀況不錯，一開賽就連續K掉兩人，後來他想要測試曲球而被打1分。薛爾瑟6局失2分，只被敲3支安打。