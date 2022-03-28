女星大S(徐熙媛)日前閃電宣布與24年前舊愛「酷龍」具俊曄再婚，消息曝光後酷龍隨即為愛來台進行10+7隔離，第一階段出關後隨即奔赴愛妻位於信義區的豪宅，在本月27日正式7天自主管理期滿，眾人都在等候小倆口出關的進一步動作，兩人雖尚未現身，但推測最快今天能在台進行結婚登記手續。

聽聞大S離婚後，具俊曄鼓起勇氣聯繫，因珍惜時間以及疫情規定，兩人決定結婚，具俊曄才得以配偶身分來台，在防疫飯店耐心等了10天後，男方開心住進大S豪宅，真正開始新婚生活，日前具俊曄便透露這趟來台將待2個月，至昨天(3/27)完整隔離期滿，但恰巧遇上北部連日大雨，兩人一直沒現身，讓在外守候的媒體撲了空，但其實戶政事務所方面也因疫情，而取消了假日結婚登記申請。

據悉，具俊曄與大S早前已在南韓登記結婚，預估這回「姊夫」來台，也將在台灣辦理結婚登記，而據台灣相關法律規定，「國外結婚已符行為地法者，其婚姻係屬有效，可由單方單獨辦理」，因此大S與具俊曄在台登記結婚，不一定需要雙方都到場處理，而按照戶政單位規範，今天(3/28)星期一，正是最快可申請辦理手續的日子。

事實上大S所居住的信義區豪宅，離信義區戶政事務所很近，開車5分鐘就能到達，因兩人在國外結婚已經生效，大S只需檢附所需資料就能辦理，包含南韓駐外館處驗證的結婚證明，或是跟南韓當地辦妥結婚登記的相關證明文件及中文譯本，加註「符合行為地法，生效日期為X年X月X日」字樣，因具俊曄是外籍，需另附上外籍配偶取用中文姓名聲明書，駐外館處驗證的婚姻狀況證明文件及中文譯本，這些資料備妥送交相關單位申請，兩人即可在台成為合法夫妻。