小編今天（28日）精選5件不可不知的國內外財經大事。美債殖利率不斷飆漲，25日最具指標性的10年期政府公債更一口氣飆破2.5％，嚇壞金融業者，擔心會有「價損」的問題，對此行庫高層示警，近來不僅殖利率狂飆，還出現短率比長率更長的「倒掛」現象，讓操作難度雪上加霜。

【1】美殖利率飆 行庫現債損危機

行庫高層指出，近來觀察美國政府公債20年期、30年期的利率，發現IRS已並非呈現「正斜率」的排列，而是「負斜率」，甚至包括還看到5年期利率高於10年期，和3年期利率高於5年期的現象；行庫高層進而指出，通常這類現象在經濟反轉時較容易看到，而在美國升息階段看到這種現象，則反映出對升息期間看法的預期心理。

【2】外資連三買 台積電轉機來了

台股話題核心台積電展開反攻，尤其外資開啟連三買、共計超過1.8萬張，是農曆年以來最長連續買超天數，股價已從波段低點555元強勢彈升至598元，劍指收復600元大關，買盤力道能不能延續，進而帶動台股挺進萬八大關，絕對是各方關注焦點。

【3】前16大高息股 電子全包

台股去年獲利噴出，不少科技廠繳出了歷史新高佳績，基於獲利與股東同享的想法，眾多科技股採行高配息政策，經統計，去年度配息逾20元個股共計18檔，除陽明和和泰車等傳產公司，勉力站上20元搭上末班車，前16大高股息股全由科技公司包辦。前三大高股息股依序為聯發科、大立光、鈊象，股利依序為73元、70.15608元及60元。

【4】明年基本工資 調幅估5％起跳

勞動部31日將召開今年第一季基本工資工作小組，面對來勢洶洶的通膨，外界多認為今年基本工資一定調漲，且依目前經濟指標、再參考過去勞動部在基本工資審議會所提出公式，明年基本工資漲幅估從5％起跳，也就是基本工資月薪將超過26,000元、時薪也有機會突破175元。

【5】美銀：第三波全球公債大熊市已展開

美國銀行（BofA）認為，今年大宗商品價格有望創下自1915年以來一個多世紀的最大漲幅，而固定收益資產則將創1949年以來最差的一年。今年以來，債券市場連續11周出現資金流出，為2008年第四季以來的最大連續流出。