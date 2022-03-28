俄羅斯出兵入侵烏克蘭戰事仍在持續，以美國為首的西方國家要求中國加入制裁俄羅斯的行列。中國駐美大使秦剛日前接受香港媒體專訪時表示，面對美方的威脅施壓，中方絕不接受，必將採取有力回應。秦剛也反問，在北約東擴問題上，俄羅斯感到被北約欺騙了，而美國和北約與俄羅斯談了這麼多年，最後戰爭還是爆發了，為什麼讓中國來承擔責任呢？外界好奇，中國處理俄烏危機，立場客觀、公正但不中立，秦剛回應，「中立和公正有微妙差別」。

3月20日，秦剛大使接受鳳凰衛視《風雲對話》節目採訪，就中美關係及烏克蘭問題等闡述中方立場。連日來，針對烏克蘭危機，中美高層與外交系統持續對話，包括美東時間3月18日中美兩國元首習近平、拜登進行網路視訊通話；兩國元首視訊通話當天下午，中國駐美大使秦剛拜會美國國務卿布林肯和常務副國務卿雪蔓，就中美兩國關係以及烏克蘭的危機進行了長時間的、深入的交流，交換了意見。

★美國威脅中國制裁俄羅斯 秦剛：絕不接受

面對美國政府不斷放話，警告中國如果幫助俄羅斯規避制裁，甚至是提供實質性的援助，那麼中國會面臨嚴重後果。秦剛對此回應，現在各方都希望中國能夠發揮更大的作用來勸和促談，但是另一方面，美方也在不斷地威脅中國，「這種威脅也好、施壓也好，中方是絕不接受的。」

秦剛表示，中俄之間有著正常的經貿能源的往來，兩國人民之間的友好的交往也非常密切。不過，中俄在當下敏感時刻的往來，會被算作對俄羅斯的援助嗎？

★美國若對中國實施單邊制裁 秦剛：中方必將堅決有力回應

秦剛立場堅定表示，中國希望並且要求，中俄之間正常的交往與合作不能受到影響。「如果美方要這個像他們所說的一樣，因此對中國實施無理的單邊制裁或者長臂管轄，中方是堅決反對的，我們要採取堅決有力的措施來進行回應，來維護我們的正當的合法的權益。」

如果美國真的以中國援助俄羅斯為藉口，出手對中國實施單邊制裁的話，對中國會造成怎樣的影響？中國是否做好了評估和準備？

秦剛表示，中國密切關注美方下一步有關的動向，中方不希望制裁發生，「但是如果真的強加給我們，我剛才也說了，我們也要做出堅決有力的回應，來維護我們正當的權益。」同時中方也希望美方從實現和平來勸和促談的角度，不要再製造中美之間更多的對立和矛盾。

★解決烏克蘭危機 秦剛：中俄關係應成為資源和機遇

秦剛指出，中俄是彼此最大的鄰國，雙方在經貿、人文等各領域的交往都十分密切。中俄關係不應被視為是解決烏克蘭危機的累贅和麻煩，應該把它當作資源和機遇。現在其他各方在衝突中都跟俄羅斯嚴重地對立，只有中國能夠跟俄羅斯說上話。

但外界懷疑，中國說的話俄羅斯都聽嗎？中國會不會擔心，這樣的期望有的時候會過高呢？秦剛表示，俄羅斯是主權國家，它是根據自身的國家利益來做出它獨立的判斷和行動，中俄之間的這種關係，能夠有利於國際上勸和促談的努力。「這樣的期望是不是過高，這取決於我們如何運用智慧作出努力。」

★美一味要求中國按西方想法處理烏克蘭危機 秦剛：適得其反

秦剛表示，如果一味地要求中國來按照美國和西方的方式來處理這個問題，那也許就會使中國失去這樣的獨特地位和資源，也無助於勸和促談，實現停火止戰的目標，甚至會產生適得其反的效果。

★處理俄烏危機 中國立場客觀公正但不中立？秦剛：中立和公正有微妙差別

此外，秦剛3月15日投書《華盛頓郵報》，發表《我們在烏克蘭問題上的立場》評論文章。文章中，秦剛稱「On Ukraine China’s position is objective and impartial.（中國在烏克蘭問題上的立場是客觀且公正的）。

主持人好奇，在形容某個主體在某個事情上的態度立場的時候，用objective impartial（客觀、公正），還有另外一個詞叫neutral（中立），那是不是可以理解說，中國在烏克蘭、俄羅斯衝突問題上的立場是客觀的、公正的但不中立的？

秦剛直言，「你注意到了這一點微妙的區別。其實中立和公正是有著微妙的差別的。」秦剛指出，大家看問題要客觀要公正，不僅要看現實也要看歷史，所以這就是中國為什麼在烏克蘭問題上，中方採取的是客觀公正的立場和負責任的態度，因為中國是個大國。

秦剛表示，烏克蘭的局勢之所以發展到今天兵戎相見的地步，不是一天兩天形成的。中國有句古話，叫冰凍三尺非一日之寒，它是有著深刻的複雜的歷史背景的。倒推回30年前，當前蘇聯解體的時候，歐洲的地緣政治、歐洲的安全格局就已經受到了巨大的衝擊。

秦剛直言，在北約東擴問題上，俄羅斯感到被北約欺騙了，所以他被步步地緊逼，逼到牆角。美國和北約和俄羅斯談了這麼多年，最後戰爭還是爆發了，那這不值得反思嗎？「那為什麼讓中國來承擔這樣的責任呢？」