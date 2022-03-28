隨著保羅傷癒歸隊，太陽的贏球模式也重新回來了！早已鎖定西區龍頭的太陽，28日靠著戴文布克轟下全隊最高35分，保羅也拿19分、14助攻，太陽最後以114比104力挫七六人，勇奪8連勝，七六人的東區龍頭席位也僅坐了一天，就被今天輕取灰狼的塞爾提克搶走。

儘管上半場打完，太陽60比64落後，但靠戴文布克第3節火力全開，太陽隨即追上，甚至超前比數，光在前3節，布克就進帳32分，當然也有保羅的穿針引線幫忙，太陽雖在末節一度取得11分領先，不過七六人也靠三分球逐漸追近。

七六人最後關頭追到只差1分，可是太陽靠著戴文布克三分打帶領，打出7比0小高潮拉開，克勞德更在最後1分35秒投進三分球，擴大太陽的領先到12分，場上局面幾乎提前宣告底定，太陽也順利拖完剩下時間，把這場主場勝利留下。

太陽除了戴文布克與保羅兩大後場主力發威，艾頓也拿14分、12籃板，沙梅特12分，布瑞吉斯11分；七六人以恩比德37分、15籃板表現最佳，馬克塞18分，托必亞斯哈里斯17分，哈登雖有14分、9助攻與7籃板，全場投11中2的手感太爛了。