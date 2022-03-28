南韓知名節目主持人朴明洙，自從3月初確診感染新冠肺炎後，他便依照政府的防疫規定居家隔離，待8日後狀況穩定才重回廣播節目，而日前他曾在節目中分享隔離期間的身體變化，時隔1個月後他又再度曝光健康狀況，透露到現在仍被新冠肺炎的「嚴重後遺症」所困擾著。

根據韓國媒體的報導，朴明洙27日主持廣播節目時，收到聽眾留言分享自己確診後的身體狀況，而曾在3月初也同樣感染新冠肺炎的他，也透露自己確診至今已超過24天，即使已脫離危險期，身體狀況仍無法完全康復，依然持續出現咳嗽、鼻塞等症狀，他還形容「鼻子就像是有人將拳頭塞進來一樣」，讓他無法好好呼吸，更強調「這跟流感真的完全不一樣」呼籲民眾不要掉以輕心。

對此，首爾牙山醫院內科醫師禹昌潤（우창윤）日前登上廣播節目《機智廣播生活》也透露，真的很多確診者康復後都留下後遺症，而裡面大約有3成的確診者喪失嗅覺、呼吸困難，也有3成確診者會出現慢性咳嗽、身體倦怠等現象，而且會持續這個情況一段時間，造成不少人生活上的困擾，因此還是提醒民眾出門一定要盡量做好防疫工作避免染疫。

但事實上，自從南韓政府鬆綁各項防疫規範後，南韓確診人數卻不斷增加，截至上周每天仍有大約30萬人確診，就連大咖明星也接連確診，在韓國似乎已成常態。