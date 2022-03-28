第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮」台灣時間28日上午在洛杉磯杜比劇院登場，睽違3年終於有了主持人，更破天荒一次請來艾米舒默（Amy Schumer）、汪黛賽克絲（Wanda Sykes）和瑞吉娜霍爾（Regina Hall）3位喜劇女演員共同主持，今年也為了避免典禮過於冗長，23個獎項中有8個採取「不直播頒獎」的形式，在典禮開始前1小時預錄頒發。

在開獎前《沙丘》先拿四個技術獎：最佳原創配樂、最佳音效、最佳剪輯、最佳藝術指導。一早頒出第一個大獎，是最佳女配角《西城故事》由亞莉安娜黛博塞奪下，奪下男配角的是《樂動心旋律》的特洛伊科特蘇爾（Troy Kotsur），成為奧斯卡史上第二位聽障得主，第一位聽障演員瑪莉麥特琳（Marlee Matlin），以「悲憐上帝的女兒」（Children of a Lesser God）在1987年登上影后寶座。

【第94屆奧斯卡金像獎得獎名單】（不斷更新）

最佳國際影片

《在車上》Drive My Car（日本）

最佳男配角

特洛伊·寇特蘇爾《樂動心旋律》

最佳女配角

亞莉安娜·黛博塞《西城故事》

最佳音效：

《沙丘》

最佳紀錄短片：

《籃球女王》（暫譯，The Queen of Basketball）

最佳動畫短片：

《擋風窗刷》（暫譯，The Windshield Wiper）

最佳實景短片：

《漫長告別》（暫譯，The Long Goodbye）

最佳原創配樂：

《沙丘》

最佳剪輯：

《沙丘》

最佳美術設計：

《沙丘》

最佳化妝與髮型設計

《神聖電視台》