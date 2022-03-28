新北市長侯友宜是否參選2024總統大選，一直是外界關注焦點，對此，國民黨台北市議員鍾沛君表示，自己日前採訪侯友宜，「7問」是否會競選連任，侯的回應就是沒有「連任」兩個字，她疑惑：是不能破哏或者另有天機，不可洩漏？

鍾沛君今（28日）在臉書發文表示，自己日前採訪侯友宜，7問是否會競選新北市長連任，第一次，侯說，「想那麼多幹嘛，現在跟選舉還很遠啊！真的不要太複雜想法。複雜問題，簡單思考。最重要的，我現在還在當市長啊！當市長你就是乖乖的，每天規規矩矩的好好做事，做事，是最重要的，不要去考量太多的選舉的思考，就沒有選票的考量，你就可以放下心，大膽做事。」

鍾沛君提醒，注意到了嗎，侯講了這麼多，就是沒有連任2個字，自己馬上追問，「年底這個選戰，我們是同一天選舉，我們應該會一起拚連任吧！」不料侯卻回她，「應該是妳吧！」當下自己不敢置信的反問侯市長，「是我們一起拚連任、我們一起？」，結果對方答「妳是台北市的，我是新北市的」；鍾沛君說自己再問「但是選舉是同一天呀！」，但侯再次四兩撥千金：哎呀！這個問題妳不要把它弄得太複雜。

對於侯的回應，鍾直言，當時自己有點急了，「簡單問，我簡單問！」，侯仍不慌不忙的，不答反問，「是幾號（選舉）？」。鍾沛君說，她秒答日期卻只換來侯的微笑，「哇，妳的日子看好了！」。鍾回憶，這短短幾分鐘，自己就像是武俠小說中和掌門人過招，掌風呼呼讓她大汗淋漓，興奮異常。

鍾沛君稱，所以，鏡頭外她還是不放棄。「（11月26日）是大家一起的選舉日啊。」「我現在日子是在看今天，今天是3月⋯⋯？」甚至到了結束專訪，她一邊解下麥克風，還是忍不住又問了：「市長，年底我們會一起加油連任吧？」。侯回說：妳想太多了吧！、「蛤？什麼？」、「妳怎麼知道我不會退休呢？」。

鍾沛君在貼文中表示，一位施政滿意度突破9成的第一任市長，「爭取連任」就是說不出口，是算好了良辰吉日，不能「破哏」？或者，另有天機，不可洩漏？