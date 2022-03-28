進入三月的尾聲，本周運勢如何呢？《搜狐網》運勢專欄分享，今起月亮與火、金、土星分別組成合相，對人們的行動力、穩定性都有不錯的提升，4月初的新月預示著一個新的開始，雙魚座、牡羊座、射手座、摩羯座、天秤座在這段時間運勢很好，愛情和事業都會有非常好的發展，努力或許會有更多的收穫和機會。

雙魚座

29日月亮進入雙魚座，開始一個有利於雙魚座發揮潛力的周期。有些想法不妨大膽說出來，或許會得到一些人的賞識。一些思維敏捷的雙魚座，在工作上有目標能夠被實現，但後續還需要努力才能達到你理想的結果。而在感情中，有些雙魚座也能夠找到合適的目標，利用四月初表白成功的機率是比較大的。

牡羊座

4月1日的新月發生在牡羊座，但大多數牡羊座的計劃或許早已經開始了，而此次新月會注入更多的靈性幫你完成計劃。工作中會遇到一些問題，但並不會阻礙你前進的腳步，周二會有貴人在工作上提供不錯的意見。感情中單身的牡羊座在三月下旬到四月之間有望脫單。

射手座

射手座之前運勢就不錯，這周有更加上升的趨勢。射手座在工作中可能會出現很好的機會。周四左右可能會開始一個新的計劃，在此之前，你的收穫會慢慢到來。愛情運勢平穩可能會讓你這周收穫許多，尤其是單身的射手座有一些事情不要著急，用你的溫和與智慧解決愛情上的問題，能夠讓生活更加美好。

摩羯座

摩羯座月底運勢迎來回暖上升，很多摩羯座在這周將會有不錯的收穫，一掃之前的陰霾。工作中開始有了一些自己計劃，如果能將之前的經驗總結起來，未來會有不錯成績。愛情似乎有些春風得意，單身的摩羯座可以有不同的選擇。有伴侶的摩羯感情會比較幸福，你們一起合作的事情也會有很好的收穫。

天秤座

有些事情進入關鍵階段，天秤座可能會在這周末之前得到一個令自己滿意的結果，而新月給你帶來新的想法可以讓你更上一層樓。工作方面有不錯進展，雖然一開始會比較忙，周三之後，你會滿意自己這段時間努力地付出。愛情方面會有一個吸引你的對象出現，你們進展速度很快，有快速脫單的可能性。