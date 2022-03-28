樂天女孩倪瑄出道10年來曾經擔任桃猿職棒隊長，球場上經常能夠看見她熱情的呼喊聲，張著兩顆水靈靈的大眼睛，頂著一張宛若洋娃娃般的精緻五官，這樣的球場好風景，被粉迷封為「台灣最美啦啦隊長」，近日她答應同團的啦啦隊員琳妲，一起來拍《琳妲是0蛋》影片分享日常，卻意外曝光家中超狂基因，引發熱議。

倪瑄個性活潑大方，每逢上場加油揮舞起纖細的四肢，活力展現魔鬼S曲線身材，被問及這麼愛吃身材還怎麼可以這麼瘦，倪瑄透露應該是遺傳自父母的易瘦基因，仔細一瞧原來她擁有令人稱羨的22吋腰身，怪不得看上去是相當火辣。自嘲做事總是三分鐘熱度，不過唯有吃跟啦啦隊，是她堅持最久的事情。

聊到加入啦啦隊的經過，倪瑄坦言算是意外加入啦啦隊，原本是要去當空姐，後來因緣際會下加入啦啦隊，抱著學生打工跳舞心態，想不到一做就是十年的光陰。不僅如此，倪瑄她還無意間透露是枚學霸妹子，原先就讀五專後來考插大被列為台大備取生，兼具外貌以及內涵修養，令女孩們都心生嚮往。

琳妲她還爆料倪瑄個性其實超ㄎㄧㄤ，她們有次在長灘島度假，洗澡卻遇到停電，留下全裸的兩人在浴室裡，伸手不見五指，明明外面就有其他人，卻不敢向外求救，於是傻呼呼地楞在原地，互問對方怎麼辦，讓兩人至今都還記憶猶新。