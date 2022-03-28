國1北上彰化段傳事故 車流一度回堵4公里 08:492022/03/28 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號北上彰化路段28日上午發生事故，警消正在現場釐清肇事原因。（翻攝自彰化踢爆網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號北上彰化路段28日上午發生事故，警消正在現場釐清肇事原因。（翻攝自彰化踢爆網） 國道1號北上、彰化埔鹽路段今（28日）上午8時許發生事故，車流一度回堵近4公里，時速掉到僅剩11公里，而相連結的台76快速道路也受影響，車流嚴重回堵，警消獲報後已趕往現場處置排除，目前車流正在逐漸疏通中。 女穿內衣坐機車待轉區 他竟PO網笑「肖查某」網全怒炸 掃墓發現墓地被鑽孔 擔心盜墓用蠟封住 內行人一看：完蛋了！ #國道 #國1 #彰化 #埔鹽 #即時路況 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東280天＋0破功 6確診感染源不明 04:102022/03/28 生活新聞 台南稽查八大行業 74人違反防疫規定 04:102022/03/28 地方新聞 台船造潛艦效率不彰 黃曙光嚴責 04:102022/03/28 政治要聞 戰火造成東歐市場急凍 Omdia下修今年電視出貨預估 04:102022/03/28 財經要聞 攜手三菱電機、大眾電腦 三菱電梯推智慧大樓平台 04:102022/03/28 產業特刊 本土暴增83例！傳播6條線 前台大醫最擔心一縣市 07:522022/03/28 生活 德倍利複合式材料專用刀 台南機械展亮相 04:102022/03/28 產業特刊 美台升息 公股銀看好SWAP獲利 04:102022/03/28 金融．稅務 中鼎楊宗興 獲台科大傑出校友 04:102022/03/28 投資理財 台鐵紅斑馬列車 今日最終運行 04:102022/03/28 地方新聞 台塑企業管理中心常委 王文潮解析油氣煤大行情 04:102022/03/28 財經要聞 玉山守護生態 推ESG百年計畫 04:102022/03/28 金融．稅務 台灣特別股＋可轉債 抗波動 04:102022/03/28 投資理財 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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