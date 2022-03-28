國道1號北上彰化路段28日上午發生事故，警消正在現場釐清肇事原因。（翻攝自彰化踢爆網）

國道1號北上、彰化埔鹽路段今（28日）上午8時許發生事故，車流一度回堵近4公里，時速掉到僅剩11公里，而相連結的台76快速道路也受影響，車流嚴重回堵，警消獲報後已趕往現場處置排除，目前車流正在逐漸疏通中。