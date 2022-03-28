2022年香港特別行政區行政長官選舉，因新冠疫情延後至5月8日舉行，屆時將有哪些人出馬角逐第六屆香港特首，目前局勢尚未明朗。而現任特首林鄭月娥昨天（28日）一席話：「相信下屆政府會認真處理（檢討疫情）」，被香港政壇和港媒解讀，林鄭已暗示放棄角逐連任特首。

香港《星島日報》報導，香港特首林鄭月娥昨天（27日）在疫情記者會上，被問到政府會否設立「疫情檢討委員會」調查這次疫情的問題，她回應說，對設立檢討委員會持開放態度，「但現時我們仍在疫情期間，而且亦未能完全有信心在短期內走出這疫情，因此作為現任行政長官，我真的不認為現在應分心處理一個這麼大規模的調查，相信下屆政府會認真處理的。若下屆政府需本人作為這次抗疫的主體負責人提供意見，我很樂意提供意見。」

報導稱，林鄭這番說法，引發政壇瘋傳，認為她是變相宣布放棄角逐連任。有政界人士指出，林鄭回答上述問題，本來可以在「相信下屆政府會認真處理的」這句話就完結，接下來的那一句：「若下屆政府需本人作為這次抗疫的主體負責人提供意見，我很樂意提供意見」，是完全沒有必要的說話，但她卻說了，只能理解為她要借此傳遞信息，婉轉宣布自己無意參選角逐連任。

下屆特首選舉4月3日開始提名，林鄭至今未就自己參選與否明確表態。一位與林鄭關係友好的政界人士指出，林鄭一直在等待大陸中央的祝福，若大陸中央要求她多做一屆，她不會拒絕；但若無大陸中央的祝福，相信她不會自己參選角逐連任。這位政界人士直言，這次疫情，令不少本身同是選委的建制派人士對林鄭大為不滿，對她參選相當不利。

林鄭治港5年，先是爆發2019年的反修例抗議運動；這次第5波疫情，更暴露了政府管治上的種種問題。林鄭昨天也表示值得做一次檢討，檢討範圍可以很廣泛，包括醫療、福利、衞生，這幾個系統的互動和連接等等。有建制派人士直言，這次疫情過後，政府的確要進行一次總檢討，究竟整個系統出現了什麼問題。

報導稱，港府處理這次疫情顯得左支右絀、左搖右擺，一方面是逾七千人的死亡，造成七千多個家庭的傷痛；另一方面是社會經濟的巨大壓力，既面對外國投資者要求放寬入境檢疫限制與國際社會接軌，又面對無法清零導致與大陸通關遙遙無期。林鄭雖口說仍以與大陸通關為主要目標，但實際上，她又無決心無能力清零。在這個夾縫中，港府連對外國航班減少融斷機制也低調處理，在凌晨時發出新聞稿，而並非在特首主持的疫情記者會上宣布。

在這樣的情況下，林鄭又如何連任呢？政界人士指出，林鄭昨天（27日）的說法，正顯示大陸中央沒有向她發出祝福訊息。有另一名政商界人士表示，大陸中央對於林鄭參選與否，相信會採取「聽之任之」的態度，即不會阻止、也不會鼓勵，因為無論阻止或鼓勵，都涉及「討價還價」，大陸中央沒必要介入這種討價還價之中。他認為林鄭是否參選，要由她自己衡量自己的勝算，作出決定。而林鄭昨天的說法，似乎已顯示了她的態度。