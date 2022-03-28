0936更新，台股盤中持續受賣壓壟罩，一度跌逾300點。

台灣昨（27日）新增本土確診個案達83例，加上境外移入120例，整體確診人數突破200人，本土疫情有再起趨勢，使得台股受到衝擊，今（28日）以17510.15點開出，下跌超過150點，隨後跌幅擴大早盤跌逾280點，台積電下跌18元。

周五美股四大指數漲跌不一，道瓊上漲153.34點（或0.44%）收在34861.24點，納斯達克指數下跌22.50點（或0.16%）收在14169.30點，標普500指數漲22.90點（或0.51%）至4543.06點，費城半導體指數下跌7.38點（或0.21%）至3525.34點。

台股上周五（25日）盤中一度跌破5日線，航運及金融族群賣壓較重，所幸靠著台積電撐盤，指數小跌22.11點，收在17676.95點，三大法人合計賣超0.88億，自營商賣超5.91億，投信賣超2.23億，外資及陸資買超7.26億，值得注意的是成交量僅約2861億，市場追價意願並不高。

對於台股後市，統一投顧董事長黎方國表示，台股跌深反彈周線連紅，但上攻量能縮減，雖有融券回補及股利政策利多加持，但清明連假前賣壓，指數可能再回測月線，季線上壓力大。

黎方國建議，短線來回區間保守操作，拉高現金部位，留意高殖利率、低軌道衛星、伺服器，另受惠美聯準會啟動升息循環及台灣央行調升1碼，有利純銀行股或是銀行為主體之金控股。