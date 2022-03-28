美國總統拜登昨天表示俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）「不能繼續掌權」，今天隨即澄清他並非要求俄羅斯政權更迭。

路透社報導，拜登在華府離開教堂禮拜活動時，被記者問到他是否在尋求俄羅斯政權更迭，他回答「不是」。

法新社提到，拜登昨天明顯要求蒲亭下台的言論隨即引發全球譁然，白宮官員急忙澄清，拜登此舉也可能打亂美國在烏克蘭衝突上號召統一戰線的行動。

拜登昨天在歐洲行的最後一站華沙發表演說，目的在展現與盟邦團結一致，堅決反對俄羅斯入侵烏克蘭。然而他隨口說出「天啊，此人不能繼續掌權」，讓美國幕僚措手不及。

報導說，數十年來眾所皆知拜登有時會脫稿演出，新聞媒體先前甚至曾列出他「歷來10大失言語錄」。參議院外交委員會共和黨籍副主席里契（Jim Risch）表示，拜登再度拿石頭砸自己的腳。

儘管拜登此言非外交場合用語，但並非所有人都認為語帶威脅，或確實是失言。

烏克蘭駐美國大使瑪卡羅娃（Oksana Markarova）告訴美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press ）：「任何戰犯、攻擊鄰國、犯下所有這些暴行的人…當然不能在文明世界繼續掌權。」

美國前駐俄大使麥弗爾（Michael McFaul）在推特上表示，拜登此話需要細微解讀。

「拜登表達了全世界數十億人和俄羅斯境內數百萬人也認為如此的觀點。他沒有說美國應該將他（蒲亭）趕下台，這是有區別的。」

不過，美國內外多位專家提出批評。

美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）會長哈斯（Richard Haass）說，拜登「讓困難局勢更加困難，讓危險局勢更加危險」。

哈斯在推特上說：「蒲亭將會視拜登這段話，是證實了他一直以來所認定的觀點。」他認為失言恐會導致戰爭範圍擴大且持續時間延長。

國際戰略研究所（IISS）的海斯柏格（Francois Heisbourg）也表示，美國領袖最好不要口不擇言。