近期，不少人使用偽造、變造核酸檢測證明及翻越護欄、穿越林地繞道進入北京。北京市公安局批露，自3月20日以來，警方已共查獲逃避防疫檢查進京人員223人，其中55人被依法刑事拘留，65人被依法行政拘留。北京嚴格防疫，還規定在公共場所不戴口罩不聽勸阻，今後將輕則警告重則刑拘；隱瞞傳染病區接觸史，最重則可判無期徒刑或死刑。

北京為嚴防外來輸入病例，自3月份以來對中高風險地區人員實行暫停進返京等防疫政策，全面排查有中高風險地區旅居史人員。對其他地區人員，要加強遠端篩查，持48小時內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼方可進返京，抵京後72小時內再進行一次核酸檢測。

在嚴格防疫措施下，不少有中高風險地區旅居史人員「鋌而走險」，開始採用非法代駕進京，使用偽造、變造核酸檢測證明及翻越護欄、穿越林地繞道進京。例如北京房山警方破獲一個非法代駕進京集團，通過在微信發布代駕廣告，聯繫到業務後派代駕司機專門到河北境內，對接駕駛人和車輛從而幫助被代駕人逃避進京防疫檢查。也有不符合進京政策、使用變造核酸證明違規進京人員，被依法刑事拘留。

大公文匯全媒體報導，北京要求堅持「嚴防死守、動態清零」，對妨礙疫情防控的行為不姑息。此前，有人隱瞞傳染病區接觸史、隱瞞發熱等症狀，不迴避反而主動與周邊人群接觸。北京市司法局局長李富瑩表示，按照最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理妨害預防、控制突發傳染病疫情等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋和刑法相關規定，上述行為涉嫌構成以危險方法危害公共安全罪，依法可追究刑事責任，輕則可判3年以下有期徒刑、拘役，重則可判十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。

在大陸，已有公安機關對類似的情況以涉嫌以危險方法危害公共安全罪對有關當事人開展立案偵查的案例。

李富瑩並表示，對個別人員出入公共場所、乘坐公共交通工具不佩戴口罩，並且不聽從勸阻，甚至引發糾紛衝突的現象，按照北京的防疫要求，賓館、飯店、文化娛樂場所、商場超市、公共交通場站等人員密集場所的經營管理單位和地鐵、公交等公共交通運營管理單位應當進行勸阻，實踐中，對不聽從勸阻，甚至引發矛盾衝突的，由公安機關依照《治安管理處罰法》予以處罰，輕則處以警告，重則有可能被處以拘留。