國民黨前主席洪秀柱昨（27）日參加國民黨歸僑聯誼會主辦的春酒聯歡會，致詞時談到國民黨副祕書長李彥秀回鍋選議員一事，脫口說她（指李彥秀）居然會輸給枕頭是黃的、被林秉樞騙的民進黨立委高嘉瑜，讓洪秀柱直嘆可惜。

洪秀柱昨日致詞時火力全開，說國民黨是創造中華民國的政黨，但現在的國民黨忘掉初心、忘掉根本、忘掉中心思想、忘掉核心價值，說「若每個領導人、黨員忘掉自己黨的初心跟本質本意，那這個黨從上到下都沒有希望」。

談到李彥秀要選議員一事，洪秀柱直言「她有很多自己的壓力」，但也指出電視上說高嘉瑜枕頭是黃的、衣服堆得像垃圾場，「這樣一個女孩子還會被騙，蠢到這種地步」，感嘆說李彥秀竟然會輸給高嘉瑜，相當可惜。

此外，洪秀柱還批評有些人做到行政院長後「越來越囂張，越來越不知道自己是個什麼東西！」洪秀柱透露，自己都告訴黨內的委員們「你碰到的是流氓！跟他講不出道理來，只能比他更流氓」。