32歲的美國好萊塢知名女星達珂塔強生（Dakota Johnson），於2015年出演《格雷的五十道陰影》，大螢幕上的性感形象讓她成為不少人的女神，凹凸有致的火辣身材使她的名氣快速累積，粉絲遍布全球各地。其中勻稱美腿和完美胸型令不少人嚮往，近期她公布減肥卻不會讓胸部縮水的訣竅，引發網友熱議，甚至有粉絲說要收藏起來，之後照著達珂塔強生的步驟減肥。

達珂塔強生說自己在飲食和運動上都很用心，訓練腹部跟臀部時，每個部位至少充足訓練一個小時，讓肌肉有確實運動到，除了會以重量訓練鍛鍊核心肌群之外，她也建議可以多嘗試一些運動，既能學習又能消耗熱量，像跳舞、皮拉提斯，或者是跆拳道都是不錯的選擇。飲食方面她也很講究，主食會挑選紅肉，飯不吃精緻澱粉，吃有豐富營養的藜麥飯，同時保持蔬菜的攝取，維持均衡營養，這樣不僅能吃飽，也不會導致單一攝取影響健康。

除了正餐，達珂塔強生說自己會喝蔬果汁排毒，攝取維他命C。方方面面都能補充需要的能量，又不會餓到。她的減肥菜單被很多媒體轉發，想要修飾身材的女性不能錯過這些小秘訣！

外媒熱議「格雷女」達珂塔強生（Dakota Johnson），傳她將出演漫威最新超級英雄「蜘蛛夫人」（Madame Web）；對此，索尼官方並未正面回應，不過達珂塔·強生本人倒是率先「爆雷」，在個人IG上貼出一張蜘蛛網貼圖，瞬間引爆話題，激起粉絲們的期待。