女星米可白（趙亦瑄）以兒童台葡萄姐姐出道，近年她轉型為通告藝人、演員，並接連在《生生世世》、《一個屋簷下》挑大樑演女一，米可白戲劇成績亮眼，親民的她也樂於在網上分享生活大小事，而米可白昨（27日）則罕見大解放，她辣穿運動內衣、小褲褲自拍，美胸、腹肌全都露，照片散發健康美。

照片中，米可白身穿黑色運動內衣、小褲褲自拍，中空裝穿搭大秀好身材，美胸、腹肌全都露，S身材曲線全都露，照片散發健康美，米可白也直呼：「早上起床都會有點腹肌，吃飽後什麼肌都沒有，胖好快～瘦好慢啊！ #女生好辛苦 #戒甜食戒澱粉中」。

米可白罕見大解放，辣照吸引余皓然直呼：「怎麼練的呀！羨慕」，米可白則說：「我最近204...」，吳淡如大讚：「這個身材也太好了」、朱蕾安也說：「超瘦的啊 好看」、「從從」唐從聖更驚呼：「你的身材不科學啊」，米可白則透露，她上週胖到58.2公斤，加上最進劇組了，所以要瘦一點。

同時，米可白她還是個「糕餅女兒」，彰化老家開糕餅店的米可白從小就與糕餅為伍，她從小就在家當幫手，而米可白成了藝人後，她也會不時現身餅舖幫忙叫賣，而米可白的高人氣也成了店裡的活招牌。