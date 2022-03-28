有「情色教主」之稱的性感辣模雪碧（方祺媛），以豔麗臉蛋、火辣身材聞名，加上傲人的E罩杯與豪放的大砲性格，經常在網路上引發話題，也使她人氣不斷攀升。而近日她找來眾多姊妹淘參加「JKF女郎」王芷淇的慶生派對，並在社群媒體上曬出17位辣妹的大合照，引起網友熱烈討論。

雪碧昨（27）日晚間，於個人IG及臉書粉絲團上PO文表示「芷淇寶貝生日，美女雲集，猜猜我在哪」並曬出一張大合照。只見照片中，美女雲集，幾乎每個人都穿上藍色的深V洋裝，大秀豐滿上圍與火辣好身材；王芷淇也同樣在個人IG上曬出當晚的合照及影片，網友看到後除了祝福王芷淇生日快樂外，也忍不住歪樓表示「同一家診所嗎」 、「找不到你在哪，都長一樣」、「糟糕，找不到」、「好多美女」、「開放男友認領自己女友」、「幸福國度」、「美女如雲，美腿如林，複製貼上」、「最像公主車頭燈最亮那位就是妳啦！」、「我找了10分鐘找不到，每位都長一樣」、「引起網友熱烈討論。

事實上，個性豪爽的雪碧，過去便曾大方承認自己因為愛美多次接受整形手術，還曾大方公開整形前的舊照以及整形的過程，讓許多人看了都佩服她的勇氣，如今卻因為跟一群美女合照而找不到人，也意外在網路上造成話題。