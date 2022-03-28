華航(2610)全新機隊 A321neo昨日正式首航桃園-香港，提供每日2班往返香港的客運或貨運服務，並陸續派飛仰光、帛琉、馬尼拉等航點，5月4日起再投入松山-東京羽田黃金商務航線，每周三、六飛航，以全平躺豪華商務艙、最新個人影視系統及4K高畫質螢幕等嶄新客艙設備，迎接疫後復甦的商務及旅遊旅客。

A321neo客機首度執行載客任務，A321neo客機配置12席豪華商務艙、168席經濟艙，共計180個座位，客艙內裝寬敞舒適，強調零接觸服務、高規格防疫，將擔綱華航區域航線主力機種的重任。因應當今貨運優先的營運策略，配置加大容量、加快效率貨艙系統的A321neo，除了載客飛航外，也將執行純載貨航班，發揮航機最大效益。

華航指出，A321neo比起前一世代窄體機，可減少15～20％燃油消耗，亦可減少達75％噪音足跡及50％氮氧化物NOx排放。華航總計訂購25架A321neo，目前已有3架陸續投入營運，今年預計再交機7架。為積極落實環保，華航每架A321neo新機空渡回台時，皆添加永續航空燃油 (Sustainable Aviation Fuels)，較傳統燃油再減碳8％，降低溫室氣體排放。